Cine este noul sef, interimar, al Politiei Romane. Ascensiunea lui Eduard Miritescu la varful structurii de putere

25 de ani in cadrul institutiei Politiei Romane

Trei facultati

Liviu Vasilescu a demisionat marti, 1 septembrie, din functia de sef al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), ca urmare a scandalului provocat de intalnirea pe care a avut-o cu sefii clanului de interlopi Duduianu.Potrivit CV-ului sau de pe pagina Politiei Romane , activitatea lui Eduard Miritescu in cadrul institutiei Politiei Romane a inceput in 1995 si a continuat neintrerupt pana in prezent.Miritescu a fost pe rand ofiter de ordine publica in cadrul Politiei Municipiului Ploiesti in cadrul Sectiei de Politie nr. 3 si adjunct al sefului Sectiei nr. 4 de Politie Ploiesti. Ajuns in 2006 la Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, chestorul Miritescu a cunoscut o ascensiune continua in cadrul insitutiei.A fost sef de Cabinet, imputernicit adjunct al sefului inspectoratului, imputernicit sef al inspectoratului, sef al inspectoratului.Inainte de a ajunge la Politia Romana, Eduard Miritescu a fost responsabil de managementul sistemului de transmisiuni la nivelul structurilor de jandarmi din judet la Brigada de Jandarmi Bacau, intre 1993 si 1995.In perioada 1988-2008, Eduard Miritescu a absolvit programe universitare de electronica si informatica, contabilitate si informatica de gestiune si drept si administratie publica.Miritescu a obtinut o diploma de inginer in 1993 la Academia Tehnica Militara Bucuresti in cadrul Facutatii de Electronica si Informatica, una de economist in anul 1998 de la Academia de Studii Economice Bucuresti, in cadrul Facultatii de Contabilitate si Informatica de Gestiune, iar in 2008 s-a licentiat in drept la Universitatea "Spiru Haret" din Bucuresti, in cadrul Facultatii de Drept si Administratie Publica.