Impresionanta poveste de viata a pompierului din Vrancea care a murit spulberat de tren. Ani de zile a donat trombocite pentru un batran cu o boala rara de sange

Potrivit www.adevarul.ro , Liviu Florin Tabacaru dona trombocite de ani de zile unui batran care sufera de o boala rara de sange."Nu puteam sa condamn un om la moarte, prin indiferenta, si sa-i spun nu. Nu pot eu sa fiu judecatorul dumnealui si sa-l programez la moarte. Este adevarat, e o procedura mai complexa sa donezi trombocite fata de ceea ce inseamna sa donezi sange, dar gandindu-ma ca ce fac inseamna viata pentru un alt om nu ai cum nu te implici. Te simti minunat stiind ca prin acea picatura de sange donezi viata. Eu imi gasesc fericirea prin aceste fapte marunte", spunea cu modestie Florin Tabacaru, acum doi ani.In urma cu trei luni, Florin Tabacaru a fost protagonistul unei intamplari care a avut drept urmare salvarea vietii unui om. Pompierul se afla la cumparaturi in Piata Centrala din municipiul Adjud, cand, la iesirea din incinta Pietei a vazut o multime de oameni care strigau dupa ajutor.Cand s-a apropiat, a vazut prabusit un barbat in stare de inconstienta. Prezenta sa de spirit a facut sa treaca imediat la verificarea functiilor vitale, care aratau ca barbatul, in varsta de 59 de ani, nu le mai avea. Pur si simplu nu respira, fapt pentru care l-a asezat in pozitie orizontala si a inceput imediat sa-i aplice manevrele de prim ajutor si masajul cardiac. Dupa cateva minute de resuscitare, barbatul a dat semne ca isi revine, si a inceput sa tuseasca.Liviu Tabacanu a murit dupa ce masina sa a fost lovita in plin, la o trecere de nivel cu calea ferata, de trenul Suceava-Bucuresti.Astazi, 27 martie, in jurul orei 07.45, un apel primit la numarul unic de urgenta 112, anunta despre producerea unui accident feroviar, la trecerea la nivel cu calea ferata din cartierul Siscani, municipiul Adjud.La fata locului s-au deplasat de urgenta 3 echipaje din cadrul Sectiei de Pompieri Adjud, cu 1 autospeciala de interventie , 1 autospeciala de descarcerare si 1 ambulanta SMURD . In urma impactului dintre un autoturism si locomotiva unui tren care circula pe ruta Pascani-Adjud au rezultat 2 victime , un barbat si o minora, ramase incarcerate.Echipajul de descarcerare a actionat pentru extragerea celor 2 victime din autoturism. Din nefericire, barbatul, in varsta de 40 ani, nu mai prezenta semne vitale. Minora, in varsta de 10 ani, a suferit traumatism toracic.Aceasta a fost preluata de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Vrancea prezent la fata locului si transportata la Unitatea Primiri Urgente Focsani. Cu regret nemarginit anuntam ca persoana decedata este angajat al I.S.U. Vrancea. Ne exprimam profunda indurerare pentru pierderea suferita", a transmis ISU Vrancea.