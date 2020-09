Cine este sefa ANAF, numita presedintele Consiliului de Administratie al CEC Bank

Mirela Calugareanu a fost numita sefa ANAF in 2017, in timpul guvernului Tudose. A plecat de la sefia ANAF in 2018, dar a revenit in functie in 2019, fiind numita de premierul PSD Viorica Dancila . Guvernul Orban a mentinut-o in functie."Adunarea Generala a actionarilor CEC Bank, institutie de credit controlata integral de statul roman, prin Ministerul de Finante, a aprobat azi schimbari la nivelul Consiliului de Administratie. Astfel, Mirela Calugareanu, membru ne-executiv al Consiliului de Administratie al CEC Bank din 2017, a fost numita presedinte al Consiliului, in locul lui Valentin Mavrodin, al carui mandat de Presedinte a fost revocat, acesta ramanand membru ne-executiv in cadrul Consiliului de Administratie", arata banca, intr-un comunicat de presa.Conform aceluiasi comunicat al institutiei, conducerea CEC Bank este asigurata de Consiliul de Administratie, care are in componenta sapte membri executivi si ne-executivi numiti de Adunarea Generala a Actionarilor. Din randul membrilor Consiliului de Administratie, cei executivi sunt si membri ai Comitetului de Directie al bancii, prin care asigura conducerea operationala a acesteia.Astfel, componenta consiliului de Administratie al bancii este:Mirela Calugareanu - presedinte al Consiliului de Administratie, Membru ne-executivValentin Mavrodin - Membru ne-executivCiprian Badea - Membru ne-executivMirela Sitoiu - Membru ne-executivMihai Gogancea Vatasoiu - Membru ne-executivBogdan Constantin Neascu - Membru executiv, Director General si Presedinte la Comitetului de DirectieMihaela Lucica Popa - Membru executiv, membru al Comitetului de Directie.Mirela Calugareanu (53 de ani), noul Presedinte al Consiliului de Administratie al CEC Bank, este membru al CA din 2017. In prezent, este presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF).Are peste 29 de ani de experienta in Finante Publice, ocupand diferite pozitii in cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Bucuresti si in cadrul ANAF. Mirela Calugareanu a fost coordonator al proiectului de Modernizare a Administratiei Fiscale, in parteneriat cu Banca Mondiala, prin care s-a urmarit informatizarea institutiei. Mirela Calugareanu este absolventa ASE, expert contabil CECCAR si detine un doctorat in finante.