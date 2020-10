Un senator USR a marturisit ca viseaza sa devina ministru al Apararii: "Nu pentru mine, ci pentru ce as putea sa fac"

"La un moment dat mi-as dori sa ajung acolo (n.r. ministru al Transporturilor). Nu tin neaparat sa fie acum. Nu pentru mine, ci pentru ce as putea sa fac daca ajung acolo. Am avantajul omului care a lucrat in sistem, chiar daca am plecat de 14 ani, si a vazut cum stau lucrurile si in alta parte. O reforma si o conducere a unui sistem nu o poate face o persoana care este din sistem. Domnul ministru Ciuca poate sa fie un administrator bun al MApN pentru ca stie cum merg lucrurile acolo, dar pentru a depasi faza asta de administrare a treburilor curente trebuie sa mai treci si prin alta parte, sa vezi si alte lucruri", a declarat Falcoi in emisiunea Pressalert Live Nicu Falcoi a mai precizat ca este un tip pragmatic si nu isi face iluzii ca ministrul Nicolae Ciuca va fi schimbat."Stiu ca in acest moment (n.r. presedintele) si-l doreste pe domnul Ciuca. Cu Administratia Prezidentiala am o relatie foarte buna pentru ca am colaborat de cateva ori pe aceste teme de securitate si de aparare si nu cred ca s-ar pune problema unui refuz efectiv. Atata doar ca domnul presedinte Iohannis este foarte clar ca in acest moment este multumit de prestatia domnului Ciuca", a mai declarat Falcoi, fost pilot de MIG 23 si MIG 21 Lancer.