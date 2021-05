Cine este studenta gasita moarta intr-o camera de camin din Iasi. Avea 19 ani

Fata se numea Carmen Macovei si avea 19 ani. Ea era studenta in primul an la Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata din cadrul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi", conform Ziarul de Iasi Desi din primele informatii reiesea ca studenta era originara din judetul Botosani, mesajele de pe retelele de socializare indica faptul ca ar fi din judetul Suceava.Prima varianta in opinia anchetatorilor este sinuciderea cu pastile, insa va urma necropsia care va stabili cu exactitate cauza mortii. Nu a fost gasit niciun bilet de adio.Cei care au cunoscut-o sunt socati de vestea mortii ei. Iata ce au scris apropiatii pe retelele de socializare:"Sunt socata de aceasta veste trista. Este greu de acceptat! Tu o fiinta atat de gingasa....nu am cuvinte! Am crescut impreuna, am copilarit, ne-am jucat, ne-am povestit problemele, eram amandoua zi de zi, m-ai ajutat mereu cand am avut nevoie, mai ales la scoala ....nu imi vine sa cred! Ai plecat fulgerator ca si Alexandra ....mult prea devreme, aveai un viitor in fata. Condoleante familiei tale pentru ca ai lasat in urma ta o durere nemarginita, iar tu, odihneste-te in pace", este unul dintre mesaje."Chipul tau bland a ramas in imaginea mea.Te -ai retras in lumea celor drepti si bun, suflet bun ce ai fost. Dumnezeu sa iti vegheze somnul de veci! Drum lin alaturi de ingeri catre Dumnezeu. Dumnezeu sa te odihneasca in pace suflet drag.Odihna vesnica.Dumnezeu sa le de-a putere familiei sa treaca peste aceasta grea incercare . Dumnezeu sa o ierte", este un alt mesaj.Sambata seara, vestea ca o tanara studenta a fost gasita fara suflare in camera ei de camin i-a socat pe colegii ei. Politia a inceput o ancheta in acest caz si iau in considerare toate variantele.