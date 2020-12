Cine este tanara de 19 ani care a dus AUR la un rezultat istoric in Botosani, dar a demisionat a doua zi dupa alegeri: "A venit timpul sa ma retrag"

Potrivit Adevarul , Ariadna este studenta la Drept in cadrul Universitatii "Nicolae Titulescu" din Bucuresti si a fost, pana dupa alegeri, secretar general al Tineretului AUR la nivel national. In tot acest timp, tanara a fost implicata in toate actiunile partidului.Visul tinerei a fost inca de la 14 ani sa infiinteze o organizatie prin intermediul careia sa lupte pentru alipirea Basarabiei si Bucovinei de Nord, pe scurt, refacerea Romaniei Mari. "Aveam 14 ani cand mai in gluma, mai in serios mi-am stabilit visul: ca peste cativa ani sa formez o organizatie care sa lupte pentru romanii din Basarabia si Nordul Bucovinei. Era un tel care a parut nebunesc in tot acest timp chiar si pentru idealista de mine. La 16 ani, m-am inscris ca voluntar in Actiunea 2012 pentru ca am simtit din prima clipa ca acolo imi este locul", scrie Ariadna Carligeanu.De altfel, inca de atunci ea participat la numeroase actiuni unioniste si patriotice in toata tara. Tanara a pus umarul serios la ascensiunea AUR in Botosani, dar la numai o zi dupa alegeri a surprins din nou. In plina glorie, ea a anuntat ca demisioneaza din AUR si ca renunuta la politica pentru a-si dedica timpul actiunilor civice si unioniste."Stiu ca pare prea devreme, dar a venit timpul sa ma retrag din AUR si a venit timpul ca o noua generatie sa preia Actiunea 2012. Ma retrag din viata politica pentru a-mi dedica timpul si energia in viata civica pentru romanii din Basarabia, din Nordul Bucovinei, pentru unire, pentru idealul Romaniei Mari", este marturisirea facuta de Ariadna Carligeanu pe Facebook