Cine sunt candidatii anuntati pentru functiile de primari in marile orase din Muntenia

Alexandria - Victor Dragusin (PSD), Marius Rivera Badea (ALDE), Vera Mitran (PNL), Sorin Sferle (USR-PLUS)

Calarasi - Dragos Coman si Daniel Dragulin (PNL), Marius Dulce (PSD), Alexandru Chirita (Pro Romania), Liviu Coman (PMP), Luminita Bob (PLUS)

Pitesti - Cristian Gentea (PSD), Sorin Apostoliceanu (PNL), Ionut Mosteanu (USR), Liviu Stancu (Pro Romania), Danut Dinu (PMP)

Giurgiu - Nicoae Barbu (Pro Romania), Marian Maroiu (PSD)

Braila - Marian Dragomir (PSD), Lucian Caprariu (Braila Noua + PNL), Ionel Adetu (PMP), Gheorghe Chiru ( PNTCD ), Mihai Isvoranu (USR-PLUS)

Ploiesti - Andrei Volosevici (PNL), Radu Oprea (PSD), Razvan Toma Stanciulescu (Partidul Prahova in Actiune), Emil Calota (ALDE), Dragos Radulescu (PMP), Razvan Enescu (USR-PLUS)

(48 de ani), primarul general in functie, a anuntat ca va candida pentru un nou mandat , fiind sustinuta de Partidul Social Democrat (PSD) si de Partidul Puterii Umaniste (PPUSL).Gabriela Firea a ocupat diverse functii pana sa ajunga in fruntea Primariei Bucuresti, fiind printre altele consilier pentru relatii publice si imagine al premierului Mugur Isarescu (ianuarie 1999), purtatoare de cuvant si secretar de stat, sefa a Departamentului pentru Comunicare din cadrul Guvernului Mugur Isarescu (februarie - decembrie 1999).Firea a fost jurnalist la inceputul carierei, consacrandu-se la Intact, trust media controlat de omul de afaceri Dan Voiculescu (condamnat in dosarul ICA, pentru fapte de coruptie - n.r.). A castigat primul mandat de primar al Capitalei in urma cu patru ani (cu un procent de 42,97% din voturi), cand a candidat pe listele PSD. Firea facuse pasul definitiv din presa in politica in 2012, cand, tot pe listele PSD, a castigat un mandat de senator.In Parlament, Gabriela Firea a fost membra a Comisiei pentru Cultura si Media a Senatului, vicepresedinte al Comisiei Comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO si purtator de cuvant a grupului senatorilor PSD. Ulterior, a fost aleasa vicepresedintele PSD la nivel national, in 2013, iar un an mai tarziu a fost desemnata purtator de cuvant al PSD, in campania electorala pentru prezidentiale, care-l avea drept candidat al partidului pe Victor Ponta In primul mandat la Primaria Capitalei a fost adesea criticata pentru traficul infernal din Bucuresti, pentru lipsa apei calde si a caldurii, banii risipiti pentru pomeni electorale, scandalul legat de infiintarea ilegala a companiilor municipalitatii, calvarul benzilor, dar si pentru autobuzele achizitionate din Turcia.(50 de ani) candideaza la Primaria Bucuresti sustinut de USR-PLUS si de PNL. Este la a treia incercare. A candidat si in 2012, ca independent, cand a iesit pe locul trei, cu un scor de 9,34%. La alegerile din 2016 a incercat din nou si s-a clasat pe locul doi, cu un procent de 30,5%, fiind ales consilier general al Bucurestiului.Este activist civic si matematician, urmand studiile doctorale in Franta. A fondat Asociatia Salvati Bucurestiul, care s-a axat pe respectarea legii in privinta dezvoltarii urbane, ca reactie la demolarea caselor de patrimoniu si la scaderea numarului spatiilor verzi din Bucuresti. A lansat si platforma politica Uniunea Salvati Bucurestiul (USB), in iunie 2015.Incepand cu august 2016, USB s-a extins la nivel national, sub numele Uniunea Salvati Romania. In urma alegerilor din 2016, Nicusor Dan a fost ales deputat, dar un an mai tarziu si-a dat demisia din USR, argumentand ca nu este de acord cu decizia conducerii partidului de a adopta o pozitie in raport cu propunerea de revizuire a Constitutiei prin redefinirea termenului legal de "familie".(68 de ani) si-a anuntat candidatura la Primaria Generala, fiind sustinut de Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE), al carei presedinte este.Are un lung istoric in politica, care dateaza din anii '90, cand a fost membru PNL. Dupa Revolutie , in 1990, a castigat un mandat in Camera Deputatilor, urmand sa revina in parlament in 1996, unde a mai avut patru mandate consecutive in Camera Deputatilor.A fost prim-ministru al Romaniei intre 2004 si 2008, fiind votat in Parlament cu 265 de voturi pentru si 200 impotriva. De asemenea, in 2005 a fost ales presedintele PNL. Incepand cu 2012, a obtinut doua mandate consecutive de senator, iar in martie 2014 a fost ales presedintele Senatului.Tot in 2014, Tariceanu si-a dat demisia din PNL, fiind, in prezent, presedintele ALDE, partid politic fondat in 2015. A aspirat si la functia de presedinte al Romaniei, in 2014, cand si-a depus candidatura. A obtinut 5,36% din voturile exprimate si validate, clasandu-se pe locul 3 din 14.La alegerile parlamentare din 2016, ALDE a obtinut 5,6% din voturi, iar la scrutinul pentru Parlamentul European ALDE nu a trecut pragul electoral, fiind creditat cu doar 4,1% dintre optiunile electoratului.Generalul(62 de ani), fostul director al Spitalului Militar Central si fostul sef al Directiei Medicale a Armatei, va fi candidatul Pro Romania pentru Primaria Capitalei, sustinut de Pro Romania.Sirbu este general maior medic in rezerva. A fost comandantul Directiei Medicale a Armatei in 2010, 2013 si 2014. Acesta figura pe listele pentru Camera Deputatilor, la PNL Arges, inca din 2012, clasandu-se pe locul doi, dar nu a reusit sa intre in Parlament. A ocupat functia de director al Directiei Probleme Speciale din ANRSPS - MAI din septembrie 2014 pana in octombrie 2015.A fost consilier personal al Ministrului Transporturilor pe probleme de sanatate si coordinator al retelei sanitare in intervalul 2017-2019.Sirbu a mai fost consilier coordonator al Sefului Statului Major General pe Medicina Operationala, consilier al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Sportului - Directia Generala Invatamant Superior si consilier al Ministrului Apararii Nationale.(36 de ani) va intra in cursa pentru Primaria Capitalei din partea partidului Platforma Social Liberala."Candidez la Primaria Generala a Capitalei, pentru ca m-am saturat de clasa politica actuala, de 30 de ani de minciuna, incompetenta, coruptie si vrajeala", a scris Ilan Laufer pe pagina sa de Facebook A fost consilier la Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism in perioada 2013-2014. A detinut functia de ministru pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat in intervalul iunie 2017 - ianuarie 2018, in Guvernul Mihai Tudose Ilan Laufer a fost propus de PSD pentru functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii, in 2018, dar presedintele Klaus Iohannis a respins propunerea. Ulterior, Laufer a fost numit consilier onorific al Vioricai Dancila, care ocupa functia de premier la momentul respectiv, dar a demisionat in 2019.Laufer a anuntat lansarea partidului Platforma Social Liberala, pe 1 decembrie 2019, alaturi de Alex Coita. Colaborarea dintre cei doi s-a terminat in iunie 2020.(68 de ani) candideaza pentru Primaria Capitalei din partea Partidului Miscarea Populara (PMP).A fost comandant de nava, in cadrul flotei comerciale a Republicii Socialiste Romania (RSR), in perioada 1981-1987. Ulterior, a fost comandatul petrolierului Biruinta, a facut parte din reprezentanta Navrom la Anvers si a devenit general al Inspectoratului pentru Navigatie Civila din cadrul Ministerului Transporturilor.Dupa Revolutie, a fost subsecretar de stat in Ministerul Transporturilor, in Guvernul Petre Roman , ajungand, ulterior, ministru. I-a coordonat campania electorala lui Petre Roman in 1996. A fost mnistrul transporturilor si in guvernele Victor Ciorbea Radu Vasile si Mugur Isarescu.Basescu a fost presedintele Romaniei in intervalul 2004 - 2014. Anterior a ocupat functia de primar general al Bucurestiului, din 2000 pana in 2004, ales din partea Partidului Democrat (PD).A fost presedintele Partidului Democrat, inlocuindu-l pe Petre Roman in 2001. A condus Alianta Dreptata si Adevar, formata din PNL si PD in 2003. A devenit candidatul Aliantei DA pentru presedintia Romaniei.La alegerile prezidentiale din 2004, l-a invins pe Adrian Nastase . In 2009 a castigat un nou mandat de 5 ani, infrangandu-l pe Mircea Geoana (PSD).Traian Basescu, in calitate de ministru al Transporturilor, a devenit protagonistul dosarului "Flota". Acesta a fost deschis in 2003, obiectivul fiind stabilirea modului in care CNM Petromin a fost prejudiciata prin vanzarea, in perioada aprilie 1991-august 2000, a 16 nave, in special mineraliere de mare capacitate.Au fost cercetati trei fosti ministri ai Transporturilor, Traian Basescu, Aurel Novac, Paul Teodoru, precum si alte persoane care au fost implicate in vanzarea unor nave din flota romana.Basescu a fost acuzat de abuz in serviciu, fals intelectual, uz de fals, bancruta frauduloasa, spalare de bani, inselaciune si delapidare. Dupa mai multi ani si dupa cererea altei expertize, Directia Nationala Anticoruptie ( DNA ) a stabilit ca prejudiciul, stabilit initial de prima expertiza la 275 de milioane de euro, este inexistent.Comitetul Executiv al PSD a validat, candidatura primarului in exercitiu al Alexandriei si, totodata, presedintelui executiv al PSD Teleorman,, pentru functia de primar al municipiului resedinta de judet.Victor Dragusin este primarul municipiului Alexandria din anul 2008, cel mai longeviv primar al municipiului dupa anul 1989.Victor Dragusin este cunoscut de presa nationala, mai ales dupa ce a marturisit la un post public de televiziune ca a angajat detectivi pentru a urmari oameni din presa locala, dar si formatori de opinie pe retelele de socializare, pentru a vedea cine ii plateste, dar si pentru angajarea in subordinea lui a finei si finului sau, dupa ce firma acestora a primit comenzi uriase din partea institutiei publice pe care Dragusin o conduce.Fostul vicepresedinte al Consiliului Judetean Teleormanva candida la Primaria Alexandria din partea ALDE.Marius Rivera Badea a devenit cunoscut dupa ce a interpretat rolul lui Niculae in filmul "Morometii". In urma cu 13 ani, si-a dat demisia din functia de vicepresedinte al CJ Teleorman, renuntand si la carnetul de partid.Din partea PNL,si-a anuntat candidatura la alegerile locale pentru functia de primar al municipiului Alexandriei, iarun nume cu mai putina notorietate, este candidatul aliantei USR-PLUS.actualul primar al orasului Calarasi, vine din partea PNL si a anuntat deja intentia de a candida si in 2020 pentru al treilea mandat. Numai ca in PNL Calarasi lucrurile sunt mai complicate, deoarece inclusiv, fost viceprimar, ar vrea sa candideze. PNL nu a luat decizia finala, insa Dragulin pune presiune pe partid sa primeasca sustinerea. Dragos Coman a fost numit, in ianuarie, secretar de stat al Ministerul Tineretului si Sportului, ceea ce il scoate din politica locala a orasului.Dragulin a castigat in 2016 cu 39,3% din voturi, in fata candidatului PSD. Chiar daca 2016 a fost un an electorat slab pentru PNL, partidul a reusit sa domine judetul Calarasi si orasul. Insa rezultatele PNL si PSD raman la o diferenta mica.In anul 2014, Dragulin a plecat la UNPR , sub aripa lui Gabriel Oprea , dar in 2016 a revenit la PNL dupa ce UNPR s-a prabusit in urma numeroaselor scandaluri politice si a plecarii lui Oprea din lumina reflectoarelor.In ultimii 30 de ani, PNL a dominat orasul Calarasi peste de 22 de ani, iar PSD a avut doua mandate importante intre 1992 si 1996 si intre 2000 si 2004. Din 2004, PNL s-a instalat la conducerea orasului, dar rezultatele schimbarii nu s-au vazut in Calarasi.Viceprimarulva fi candidatul PSD pentru Primaria Calarasi si la alegerile din 2020. Acesta a candidat si in 2016, cand a fost invins de Daniel Dragulin.a trecut de la PSD la Pro Romania, in urma cu cativa ani, si acum candideaza la Primaria Calarasi, la alegerile locale din 2020, cu sustinerea lui Victor Ponta. Acesta este cunoscut in Calarasi pentru ca a fost bugetarul cu cel mai lung concediu fara plata.Pe vremea cand figura ca angajat la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Stirbei Calarasi, Alexandru Chirita a stat 2 ani in concediu fara plata, desi legislatia spune ca un bugetar isi poate lua cel mult 90 de zile pe an. Colegii lui spuneau ca a avut aprobarea fostului ministru MAI Gabriel Oprea.Prin ordin de la ministrul Sanatatii, in 2013 a ajuns si director tehnic la Serviciul Judetean de Ambulanta Calarasi. De asemenea, presa locala a mai constatat ca Alexandru Chirita nici macar nu se prezenta la locul de munca, fiind cautat inclusiv de superiorii sai. Intr-un interviu din 2020, Chirita spune ca n-a facut "jocuri murdare" si nu a tinut "de functii".PMP a anuntat ca va merge la alegerile locale din 2020 cupentru Primaria Calarasi. Acesta este inginer silvic si conduce AJVPS Calarasi. Numai ca de la alegerile europarlamentare din 2019 si pana la cele prezidentiale, din acelasi an, PMP a pierdut circa 800 de voturi in Calarasi, potrivit presei locale.La Calarasi, Alianta USR - PLUS a ajuns la final de drum, dupa ce sefa USR,a denuntat protocolul dintre cele doua formatiuni politice. Intr-o postare pe pagina partidului, Luminita Bob a declarat ca va reprezenta PLUS Calarasi, la localele din septembrie, in competitia pentru Primaria Calarasi."Pentru ca Alianta USR - PLUS nu mai poate functiona la Calarasi, pornim in aceste alegeri locale pe cont propriu, increzatori ca putem oferi calarasenilor o alternativa credibila, neviciata, capabila sa repuna lucrurile pe fagasul normal", a scris Luminita Bob pe Facebook.PNL Arges a anuntat, joi, 16 iulie, ca viceprimarul Pitestiului, pesedistul, este oficial candidatul liberal pentru Primarie.Anuntul vine dupa ce Biroul Politic National al PNL a validat joi mai multe candidaturi pentru alegerile locale, inclusiv candidatura lui Apostoliceanu la Primaria Pitesti.Vicerimarul PSD al Pitestiului, Sorin Apostoliceanu, a fost oficial exclus din PSD la data de 29 iunie, cu vot in unanimitate al conducerii colective a organizatiei PSD Pitesti, dupa ce la nivel local s-a aflat ca pesedistul purta negocieri cu organizatia judeteana PNL in vederea sustinerii candidaturii sale.PSD a renuntat la candidatura lui, dupa ce ANI l-a acuzat de conflict de interese.Cristian Gentea va fi candidatul PSD la Primaria Pitesti la alegerile locale din 2020. Gentea este presedintele executiv al PSD Arges, a lucrat la Nuclearelectrica si a detinut functia de director adjunct securitate nucleara, la Sucursala Cercetari Nucleare Pitesti.Deputatul USRva fi candidatul USR-PLUS pentru Primaria Pitesti la alegerile locale din 2020.va fi candidatul Pro Romania pentru Primaria Pitesti, la alegerile locale din 2020. Acesta a mai detinut in trecut functia de secretar de stat in Ministerul Justitiei, in Guvernul Ponta. Liviu Stancu este prieten cu Victor Ponta, cei doi fiind colegi la facultatea de drept.PMP va miza pela alegerile locale din 2020, pentru Primaria Pitesti. Acesta este consilier local independent, cu mandatul castigat in 2016. La alegerile locale din 2016, Danut Dinu a mai candidat pentru Primaria Pitesti, dar a reusit sa ajunga pe locul trei. Intr-un sondaj prezentat de PMP, Danut Dinu ar fi pe locul 2 in intentia de vot a pitestenilor.este actualul primar al orasului Giurgiu - ales in 2016 din partea PSD - si va candida la alegerile locale din 2020 din partea Pro Romania, dupa ce a avut un conflict cu Nicolae Badalau.a fost liderul organizatiei PNL Giurgiu, dar in 2020 va fi candidatul PSD la Primaria Giurgiu, la alegerile locale. Odata ca Maroiu, a trecut la PSD toata echipa PNL din organizatia municipala., fostul lider USR Giurgiu, a demisionat si i-a acuzat pe Dan Barna si Cristian Ghinea ca ar vrea sa faca o alianta cu PSD la nivel de Giurgiu."Fostul presedinte Andronache impreuna cu actualul presedinte Ciprian Alexandru si directorul financiar Malureanu au facturat si decontat servicii fictive filialei USR Giurgiu urmand a fi rambursate de catre AEP", mai scrie Mircea Poenaru.Primarulsi-au anuntat inca de anul trecut candidaturile pentru un nou mandat. Viorel Marian Dragomir a avut si functia de deputat roman, ales in 2012 din partea Partidului Social Democrat.Tabara PNL a venit, recent, cu varianta unei colaborari cu Braila Noua, prin sprijinirea luila Primaria Municipiului.Lucian Caprariu, presedintele "Braila Noua", a obtinut mandatul de consilier local municipal din postura de candidat independent - in urma cu patru ani, ulterior, in 2018, punand bazele formatiunii politice locale.PMP mizeaza pe consilierul judeteancare isi doreste fotoliul de primar, iar USR - PLUS Braila pe medicul veterinar Mihai Isvoranu (din partea PLUS).Presedintelui PNTCD Braila,, a afirmat ca va candida la Primaria Municipiului Braila.PNL l-a desemnat candidat pentru Primaria Ploiesti pe, fost primar al Ploiestiului in perioada 2008 - 2012. In echipa sa, in ultima perioada de timp, s-au alaturat, mai multi fosti liberali.Candidatul PSD este senatorul, care se afla la cel de-al doilea mandat de senator (2012 - 2016, 2016 - pana in prezent).Candidatul Partidului Prahova in Actiune este, care este avocat de profesie, iar in ultimii ani a derulat mai multe proiecte civice.Un alt fost primar al Ploiestiului,, a fost desemnat candidat, la inceputul acestui an, de ALDE. Acesta a ocupat fotoliul de primar al Ploiestiului in perioada 2000 - 2004 si 2004 - 2008, dupa ce a candidat pe listele PSD.Candidatul PMP Prahova este, cadru didactic universitar si secretar de stat in Ministerul Educatiei.Filialele USR Prahova si Plus Prahova si-au anuntat candidatul comun in cadrul Aliantei. Este vorba despre, care si-a prezentat, deja, in luna ianuarie, programul politic.