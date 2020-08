Cine sunt candidatii anuntati pentru primariile celor mai importante orase din Dobrogea si Banat

Resita - Ioan Popa (PNL), Daniel Toma (USR-PLUS)

Timisoara - Nicolae Robu (PNL), Dominic Samuel Fritz (USR), Marius Craina (Pro Romania), Voichitei Lazureanu (PSD)

Constanta - Stelian Cristian Ion (USR), Decebal Fagadau (PSD), Vergil Chitac (PNL), Marius Dobre (Pro Romania), Claudiu Palaz (PMP), Mohammad Murad (candidat independent)

Tulcea - Stefan Ilie (PNL), Andaluzia Luca (PSD), Stefana Zibilieanu (Pro Romania), Ioan Ivanov (PMP)

La exact patru ani de cand a reusit sa castige mandatul de primar al Resitei, in fata pesedistului Ioan Crina, edilulsi-a anuntat, la data de 5 iunie 2020, intrarea in lupta electorala pentru un nou mandat . La inceputul lunii iunie, in asteptarea unui contracandidat, Ioan Popa a inceput un tur de forta prin judet, pentru a-l prezenta in filalele locale pe Romeo Dunca, propunerea PNL pentru sefia CJ Caras-Severin.Singurul contracandidat care s-a anuntat pana acum este presedintele filialei Plus din Caras-Severin,care isi va depune candidatura pentru fotoliul de primar al Resitei. PSD -istii inca desfasoara sondaje interne cu privire la numirea viitorului candidat.Tot mai multe voci il dau pe Marius Damian candidatul PSD pentru Primaria Caransebes. Liderii locali au reactionat imediat, confirmand tensiunile care exista inca in partid."La Caransebes nu s-a stabilit nimic referitor la candidatul PSD pentru functia de primar. Exista un sondaj in desfasurare, care va stabili care dintre candidatii Schinteie, Bogdea, Iova va fi cel care va candida la Caransebes", a transmis organizatia municipala PSD prin vocea lui Florin Bogdea.Potrivit comunicatului, Damian este exclus din start ca posibil candidat. El este totusi inclus in sondaj."Este si Damian, care nu isi doreste Teregova, ci cu ardoare Caransebesul, desi la un sondaj facut prin februarie, era plasat mult in spatele notarului Petrica Schinteie. Noi cei de la Caransebes suntem deschisi oricarei candidaturi daca cel care candideaza este dorit si de caransebeseni. Nu vom accepta ca la Caransebes sa avem un candidat fara sanse, pentru a face jocurile nu stiu cui, cu siguranta candidatul PSD-ului va fi pe placul caransebesenilor. Vor fi multe speculatii si stiri false, care vor avea menirea sa induca in eroare alegatorii, dar curand acest lucru se va limpezi. Speram ca la Caransebes sa fie o alianta de stanga PSD+PRO+ ALDE , conform noii aliante judetene, dar in acest caz noi vom merge la negocieri cu candidatul stabilit de PSD in urma sondajului. Deci, la Caransebes, lucrurile nu sunt transate pentru un candidat favorit, dar va putem spune cu siguranta ca va fi un candidat serios cu sanse reale sa castige Primaria Caransebesului", a mai transmis organizatia PSD Caransebes.este candidatul PNL la alegerile locale din 2020, in Timisoara. Nicolae Robu este acuzat de DNA de abuz in serviciu cu obtinerea de foloase necuvenite in forma continuata, intr-un dosar privind vanzarea caselor nationalizate din Timisoara. Ludovic Orban , presedintele PNL, a anuntat ca in cazul in care Nicolae Robu va fi condamnat in prima instanta , atunci partidul va renunta sa-l mai sustina pentru alegerile locale, potrivit digi24.ro.Actualul primar al Timisoarei s-a remarcat si prin afirmatii rasiste. Recent, el a vrut sa interzica manelele si gratarele in Timisoara, iar Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a considerat ca aceasta intentie este discriminatorie si l-a sanctionat cu avertisment, potrivit tvr1.ro.In 2018 a vizitat un cartier sarac al Timisoarei si le-a spus, celor care locuiau acolo: "Mergeti la munca, nu stati ca niste paraziti". "Vedeti cat sunt de mizerabili?" "Nu am nevoie de voturile unor paraziti, nu imi trebuie asemenea voturi", a spus primarul potrivit digi24.ro. In anul 2014, primarul Timisoarei, aflat atunci la primul sau mandat, a fost amendat de CNCD pentru postari rasiste scrise pe Facebook la adresa comunitatii rome, arata hotnews.ro.Alianta USR-PLUS a ajuns la o intelegere in Timisoara si il va sustine pela alegerile locale din 2020. Candidatul USR-PLUS este un cetatean german, nascut in Germania, care acum traieste in Timisoara.In anul 2019, intr-un interviu pentru TVR Timisoara, Fritz preciza ca lucra "ca sef de cabinet pentru fostul presedinte al Germaniei, fostul director FMI si actualul inalt diplomat la ONU, Horst Kohler". De-a lungul timpului, din 2003 si pana in prezent, s-a implicat in numeroase proiecte din Timisoara.In aprilie 2019, ALDE anunta ca ar fi dispus sa-l sustina pe consilierul local independent Adrian Orza pentru Primaria Timisoara, la un eveniment la care a fost prezent si Calin Popescu Tariceanu . Orza a fost propus candidat din partea PSD.In schimb, in precampanie electorala pentru locale, candidatul desemnat de PSD pentru Primaria Timisoarei, Adrian Orza, anunta ca nu mai candideaza. Motivul este ca partidele din opozitie nu au sustinut crearea unei coalitii administrative al carei reprezentant sa fie Adrian Orza.In prezent, fostul director al Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" Timisoara este candidatul PSD la Primaria Timisoara. Candidaturaa fost validata duminica, 2 august, in Biroul Permanent Judetean al PSD Timis.Potrivit PSD Timis, Voichita Lazureanu s-a nascut in Timisoara, intr-o familie de medici. A absolvit Liceul Lenau, este medic primar de boli infectioase, conferentiar universitar la Universitatea de Medicina si Farmacie.este candidatul Pro Romania la alegerile locale din 2020, pentru Primaria Timisoara. Acesta a plecat din PSD pentru a candida din partea partidului condus de Victor Ponta Marius Craina este doctor si a condus spitalul judetean, numai ca in noiembrie 2019, Guvernul PNL a decis sa-l schimbe din functie, ceea ce a provocat un protest la spital. Mai multi angajati ai institutiei au protestat pentru a-l repune pe doctorul Craina la conducerea spitalului, existand chiar si o petitie online.Candidatul USR pentru functia de primar al municipiului Constanta este(foto), avocat, fondatorul Asociatiei Verde Urban si deputat de Constanta. Despre deputatul USR se mai stie ca in trecut a fost avocatul lui Radu Mazare , in 3 dosare in 2006.candideaza pentru inca un mandat de primar pentru PSD.In 2015 era viceprimarul lui Radu Mazare. In momentul in care DNA l-a arestat pe fostul primar, Decebal Fagadau a devenit primar interimar iar in 2016 a castigat mandatul cu circa 42% din voturi.Din partea PNL candideaza senatorul. Senatorul a pierdut in 2016 in fata lui Decebal Fagadau, strangand doar 34% din voturi, potrivit adevarul.ro.Vergil Chitac este un ofiter de marina retras si politician roman. Pana la inceputul anului 2016 rectorul Academiei Navale "Mircea cel Batran", iar in 2016 s-a retras din Marina cu grad de contraamiral, s-a inscris in Partidul National Liberal si a candidat la functia de primar al Constantei la alegerile locale 2016, fara a fi ales. In decembrie 2016, a fost primul in lista de Senat a aceluiasi partid pentru alegerile legislative, si a fost ales senator de Constanta.este candidatul Pro Romania la alegerile locale din 2020."La Constanta nu va exista alianta PRO Romania - PSD. Exclus! Timpul ne va demonstra. Ce sa spuna si Tariceanu? Nu mai are parlamentari, nu mai are identitate. Normal ca PSD vrea sa ne duca in derizoriu, sa ne lipeasca de ei", a spus Mircea Titus Dobre pentru ct100.ro.Mircea Titus Dobre, fostul ministru PSD al Turismului - cel care a introdus voucherele de vacanta pentru bugetari - a trecut la Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta in 2018., fostul prefect al Constantei si actualul vicepresedinte al Consiliului Judetean Constanta, isi va asuma candidatura la alegerile locale din 2020 pentru Primaria Constanta din partea PMP. Acesta a mai candidat si in 2016, a avut de sase ori mai putine voturi decat Decebal Fagadau.Claudiu Palaz a cerut in martie 2020 o alianta politica intre USR, PLUS, PNL si PMP, dar fara "combinatorul Vergil Chitac", dupa cum a declarat fostul prefect.Pe data de 26 iunie, afaceristula anuntat ca va candida pentru primaria Constantei."Sunt candidat, dar nu sunt al unui partid, momentan. Daca se schimba lucrurile in PNL, s-ar putea sa fiu. Voi candida sigur. Momentan sunt independent si voi anunta pasii si proiectele urmatoare cand voi inaugura complexul", a declarat Murad pentru Adevarul, facand referire la inaugurarea complexului hotelier din statiunea Olimp: Amfiteatru-Panoramic-Belvedere.Mohammad Murad a devenit cunoscut pentru publicul larg din Constanta dupa ce, in 2010, a construit primul complex de 4 stele de pe litoralul romanesc care asigura servicii all-inclusive: Pheonicia Holiday Resort, la granita dintre Mamaia Nord si Navodari.Constantin Hogea este la al patrulea mandat de primar al orasului Tulcea, iar pana in prezent nu si-a anuntat intentia de a candida si in 2020.este candidatul ales de PNL pentru a candida la Primaria Tulcea, la alegerile locale din 2020. Acesta conduce organizatia PNL Tulcea si este primar al comunei Luncavita din 2004., viceprimarul orasului Tulcea, a fost desemnata, inca din 2019, candidatul PSD la alegerile locale din 2020 pentru Primarie.Despre candidatul PNL, Andaluzia Luca a precizat ca PSD a colaborat foarte bine cu Ilie Stefan in trecut si chiar Ilie Stefan l-a sustinut pe Ponta la alegerile prezidentiale."Partidul Social Democrat a colaborat foarte bine cu domnia sa (n.r. Stefan Ilie) intr-o anumita perioada. Inca ii mai suntem recunoscatori pentru faptul ca in anul 2014 ne-a sustinut candidatul partidului la functia de presedinte", a spus Andaluzia Luca, potrivit presei locale.In anul 2016, Andaluzia Luca a castigat un mandat de deputat, dar a renuntat pentru functia de viceprimar. Din anul 2012, aceasta este consilier local in Tulcea.USR a anuntat initial ca va miza pe Valentin Bodur, un om de afaceri local, in schimb, acesta s-a razgandit ulterior si alianta USR-PLUS a ramas fara candidat.Pro Romania a anuntat candidatura luipentru Primaria Tulcea.Stefana Zibileanu a mai fost in PDL si PNL, inainte sa ajunga in Pro Romania, iar cand a facut trecerea la partidul condus de Victor Ponta, a mai luat cu ea alti 50 de membri PNL. In 2016, Stefana Zibileanu a candidat din partea PNL pentru Primaria Tulcea, clasandu-se pe locul trei, dupa Hogea si candidatul PSD. Partidul Miscarea Populara va miza pela alegerile locale din 2020, la Primaria Tulcea. Ioan Ivanov a fost si consilier local la Primaria Tulcea, iar in trecut a lucrat la Inspectoratul de Politie Judetean.