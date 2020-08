Cine sunt candidatii la functia de primar in cele mai importante orase din Ardeal

Alba-Iulia - Paul Voicu (PNL), Gabriel Plesa (USR), Mircea Trifu (ANA), Alin Stanciu (PSD), Bogdan Lazar (ALDE), Clement Negrut (PMP), Gheorghe Beleiu (Pro Romania)

Baia Mare - Catalin Chereches (Coalitia pentru Maramures), Mircea Cirt (PNL), Dan Ivan (USR-PLUS), Adrian Tudoran (PMP), David Birtas (independent), Ilyes Lorand (Partidul Verde)

Bistrita - Cristian Niculae (PSD, ALDE si Pro Romania), Ioan Turc (PNL), Ionut Simionca (PMP), Calin Stan (USR) si Dan Ciobancia (Partidul Verde)

Cluj-Napoca - Emil Boc (PNL), Emanuel Ungureanu (USR-PLUS), Dan Codreanu (Pro Romania), Csoma Botond (UDMR), Avram Fitiu (PMP)

Satu Mare - Kereskenyi Gabor (UDMR), Dorel Coica (PSD), Adrian Albu (PNL), Radu Panait (USR)

Oradea - Ilie Bolojan (PNL), Emilian Pavel (PSD), Cseke Attila (UDMR), Daniel Pop (Pro Romania)

Targu Mures - Soos Zoltan (UDMR, EMSZ), Theodora Benedek (PNL), Marius Pascan (PMP), Sergiu Papuc (PSD), Adrian Muresan (Partidul Oamenilor Liberi), Adrian Nemeth-Gherman (USR-PLUS), Claudiu Maior (ALDE)

Miercurea Ciuc - Korodi Attila (UDMR), Marius Tepelus (PNL)

Deva - Florin Oancea (PNL), Petru Marginean (PPUSL), Ovidiu Mos (PSD), Gabriel Ilies (USR), Razvan Mares (Partidul Ecologist Roman)

, viceprimar, care in prezent indeplineste atributiile de primar in Alba Iulia dupa ce Mircea Hava a devenit europarlamentar, a fost desemnat candidatul PNL la primaria municipiului, in cadrul sedintei Biroului Politic Judetean.Fost PDL -ist, a fost sustinut de Hava, dupa fuziunea cu PNL, pentru functia de presedinte al organizatiei PNL din Alba Iulia, in detrimentru lui Gabriel Plesa care provenea din aripa veche a PNL-ului.Paul Voicu detine impreuna cu sotia patru terenuri in Alba Iulia, dobandite cu mai multi ani in urma. Cel mai bun an a fost anul 2007, cand averea familiei a sporit cu trei terenuri, cumparate: o pasune de 1647 de metri patrati, un teren "neagricol" de 175 de metri patrati si o gradina situata in intravilan de 1145 de metri patrati.In 2009, Paul Voicu a mai cumparat o faneata in extravilanul orasului in suprafata de 1525 de metri patrati.Intre 2007 si 2009, actualul viceprimar cu atributii de primar a mai cumparat si o casa de 165 de metri patrati.In decembrie 2018, acesta a vandut o masina cu 5.500 de euro si un apartament cu 38.000 de euro. Cu toate ca a obtinut banii respectivi, acesta a scris in declaratia de avere ca nu are active financiare, conturi, depozite bancare sau bani pe carduri de credit, scrie presa locala.Paul Voicu a mai intrat in atentia presei cu un scandal , atunci cand in plina stare de urgenta, Primaria Alba Iulia, condusa de Paul Voicu, a facut o achizitie de produse chimice necesare pentru tratarea apei din Bazinul Olimpic, in valoare de 42.448 lei, contract atribuit in mod direct firmei Geho Aqua-Industries SRL din Stremt, judetul Alba. Doar ca la acea vreme, Bazinul Olimpic era inchis din cauza starii de urgenta., a ocupat functia de viceprimar, alaturi de Voicu si si-a dorit ca dupa plecarea lui Hava la Parlamentul European sa ocupe el functia de primar in Alba Iulia. Hava l-a preferat pe Voicu Paul, asa ca Plesa a anuntat ca va candida la primarie din partea USR-PLUS. Si-a dat insa demisia atat din PNL, cat si din functia de viceprimar si consilier local., consilierul local independent a anuntat ca renunta la statutul de independent si se inscrie intr-un partid politic. Acesta a semnat adeziunea la Partidul Actiunea Nationala Alba (ANA), din fruntea careia va candida la primarie.este candidatul PSD pentru primaria Alba-Iulia . Acesta lucreaza la Crystal Group (firma pe care a fondat-o impreuna cu un asociat) si locuieste la Oarda, un cartier al municipiului Alba Iulia. Are 43 de ani si a studiat la Universitatea Politehnica din Timisoara.Acesta nu a avut pana acum nici o activitate politica vizibila in spatiul public si a intrat in partid de doar cateva luni., consilier local si presedinte TLDE Alba, a fost desemnat candidatul ALDE la Primaria Alba Iulia., propunerea PMP pentru primaria din Alba Iulia este un fost deputat roman, ales in anul 2008 din partea Partidului Democrat Liberal. Mandatul sau s-a incheiat pe data de 20 decembrie 2016.In iunie, PSD a anuntat ca social democratii sunt deschisi la aliante cu PRO Romania si ALDE, pentru alegerile locale, dar liderul PRO Romania Alba a exclus inca de la inceput o alianta cu organizatia PSD condusa de Ioan Darzu. Astfel,este propunerea pentru primaria Alba Iulia., actualul primar interimar al orasului, a primit sprijinul oficial al partidului pentru a candida la alegerile locale.Initial, liberalii din Arad au vehiculat ca la alegerile locale ar urma sa fie sutinut pentru primarie Sergiu Bilcea, presedintele filialei municipale a PNL si vicepresedinte al Consiliului Judetean Arad.Bilcea a transmis ca el este cel care le-a propus colegilor sa il sustina pe Calin Bibart pentru viitorul mandat de primar.Calin Bibart a devenit primar interimar al municipiului Arad dupa alegerile europarlamentare, in urma carora primarul de la acea data, Gheorghe Falca , a obtinut un mandat de eurodeputat.Din partea PSD, candidatul va fi senatorul, ministru al Apararii in Guvernul Dancila. Fifor a incheiat o alianta electorala cu ALDE si PNTCD care ii vor sustine candidatura.Senator PSD de Arad, a condus anterior ministerul Economiei. a fost seful comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, presedintele Comisiei senatoriale pentru regulament, precum si membru in Comisia senatoriala pentru politica externa. In precedentul mandat de senator, Fifor a fost presedintele Comisiei pentru Transporturi si Energie. Fifor a mai fost secretar de stat in Ministerul de Interne in 2009 si in 2012, in guvernul Ponta.Fifor a fost senator de Dolj in legislatura trecuta.In 15 iulie 2015, presedintele Iohannis a respins propunerea premierului Victor Ponta privind numirea lui Mihai Fifor in functia de ministru al Transporturilor, invocand faptul ca acesta "nu are expertiza si experienta manageriala necesare gestionarii domeniului complex al transporturilor". Fifor era propus de Ponta in locul lui Ioan Rus , cel care demisionase din cauza unor declaratii jignitoare la adresa romanilor din strainatate.In martie 2014, Fifor a fost ales presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind terenurile de la Nana (judetul Calarasi). Un an mai tarziu, senatorul a fost audiat la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care parlamentarul Gabriela Firea il acuza pe fostul presedinte Traian Basescu de santaj, potrivit Mediafax.Senatoruleste candidatul USR PLUS pentru Primaria Arad si medic la Spitalul Judetean din oras.La Baia Mare,candideaza pentru inca un mandat la primarie, de aceasta data din partea Coalitia pentru Maramures (din care face parte PSD, PNTCD, Partidul Maramuresenilor si ALDE).Catalin Chereches a fost membru pana acum in PSD, UNPR , PDL si PNL. In 2016, el a fost reales primar cu 70% din voturi desi era in arest preventiv intr-un dosar de coruptie In august 2019, DNA arata intr-un raspuns oficial pentru G4Media.ro ca primarul din Baia Mare are doua dosare de coruptie trimise in judecata, unul in ancheta si un altul clasat.In iulie 2019, Catalin Chereches a justificat o parte din averea sa printr-o presupusa donatie de un milion si jumatate de euro din partea mamei sale, la randul sau parlamentar PNL.La acel moment, Agentia Nationala de Integritate anunta ca primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, nu poate justifica 2.741.026,318, reprezentand diferenta nejustificata intre averea dobandita si veniturile realizate in calitate de primar. Potrivit unui comunicat al institutiei, ANI a sesizat comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Cluj. Agentia a sesizat si Parchetul de pe langa judecatoria Baia Mare pentru fals in declaratii, in cazul unui pretins imprumut de 500.000 de euro, pe care l-ar fi acordat unei persoane.este candidatul PNL la primarie. Omul de afaceri om de afaceri detine ATP Exodus si mai multe reprezentante Mercedes -Benz din tara (Baia Mare, Oradea, Cluj).este candidatul USR-PLUS. De meserie este inginer utilaje si instalatii de proces , iar in 2016 a candidat pentru o functie de senator in Parlamentul Romaniei, pe care nu a castigat-o.In articolul "Adevarul despre Dan Barna ", publicat de Rise Project la data de 15 Octombrie 2019, numele "Dan Ivan" este mentionat intr-un paragraf in care se zice ca a fost "angajat pe rand in ambele intreprinderi: manipulant in tipografie (1305 lei net) si reporter la casa de productie (3125 de lei net)." Dan Ivan a crescut intr-o casa de copii si era unul dintre beneficiarii proiectelor europene initiate de Barna. Cu toate acestea, in articol reiese ca "el lucra in constructii, lua bani asa, zilier. Si a zis: ba nu mai vin. Si ajungea numai sa-si ia aia 200 de lei o data-n luna. Ivan, Catanescu si mai era un al treilea". Presa locala scrie ca este vorba despre acelasi Dan Ivan, canidatul la primarie.Din partea PMP candideazadeputat roman, ales in 2016 din partea PMP.este candidatul din partea Partidului Verde. Intrat de curand in politica, este cunoscut pentru activitatea de antrenor de dans., candidat independent, a creat mai multe platforme pentru oras de-a lungul timpului si un festival de muzica 365hz.Catalin Chereches le-a promis UDMR -istilor un post de viceprimar si PSD-istilor ca il va sustine pe Gabriel Zetea la Conisiliul Judetean. Din acest motiv, niciunul dintre cele doua partide nu vor avea candidat propriu la primarie.In judetul Bistrita-Nasaud, PSD, ALDE si Pro Romania au facut o alianta electorala pentru a sustine mai multi primari si viceprimari aflati deja in functie. Printre acestia se afla, actualul viceprimar din Bistrita care va candida pentru functia de primar., candidatul PNL, este un politician roman, membru al Parlamentului Romaniei in perioada 2007-2008 ca deputat PNL. Ioan Turc a fost validat ca deputat pe data de 19 decembrie 2007 si l-a inlocuit pe deputatul Augustin Zegrean, care a fost ales judecator la Curtea Constitutionala. Ioan Turc a fost membru in grupul parlamentar de prietenie cu Republica Lituania. In perioada 2004-2007, Ioan Turc a fost viceprimar al orasului Bistrita Nasaud. In prezent, este director al Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud.este presedintele USR Bistrita si a fost director al companiei de cosmetice AVON.este un politician roman, ales deputat de Bistrita-Nasaud din partea PMP in 2016.este candidatul Partidul Verde pentru functia de primar al Bistritei! Dan Ciobanica are 43 de ani si este managerul localurilor Old House si Casa cu Bere. Acesta este arbitru de fotbal si absolvent de Educatie Fizica si Sport.La Brasov, din anul 2004,este primar al orasului, iar acum va candida pentru inca un mandat din partea PNL. In anul 2015, primarul Brasovului a fost retinut de DNA pentru fapte de coruptie, insa instanta a refuzat arestarea lui preventiva, precizeaza adevarul.ro.George Scripcaru a fost achitat de instanta de judecata in trei dosare penale - dosarul " Skoda ", dosarul constructiei din curtea Spitalului Judetean Brasov si dosarul "Termoficarea", anunta libertatea.ro.Inainte de alegerile locale din 2016, George Scripcaru a fost exclus din conducerea PNL Brasov si a candidat ca independent la Primaria Brasov, castigand cu peste 50% din voturi.Intr-un video pe Facebook , senatorul USRa anuntat ca va fi candidatul USR-PLUS la Primaria Brasov, la alegerile locale din 2020. Allen Coliban e presedintele Federatiei Romane de Curling. A terminat Facultatea de Management a Universitatii "Transilvania" si Facultatea de Automatica a Universitatii Politehnice din Bucuresti.Senatorul, medic de profesie, este candidatul PSD pentru Primaria Municipiului Brasov.ALDE il sustine la primarie pe fostul ministru, care si-a anuntat in iunie 2019 demisia din PNL si apoi a intrat in partidul lui Calin Popescu Tariceanu Fost membru al Partidului Democrat Liberal, a fost numit ministru al finantelor la data de 3 septembrie 2010, Inainte de cariera sa politica, a fost timp de patru ani (1997-2001) director general al D.G.F.P. Brasov, iar apoi, timp de 7 ani, a fost director executiv adjunct in cadrul aceleiasi institutii.Gheorghe Ialomitianu este cercetat de DNA intr-un dosar care a fost disjuns din cel din cazul "Gala Bute"a fost ales pentru prima oara primar al municipiului Cluj-Napoca in anul 2004, a fost reales in 2008, dar si-a intrerupt mandatul dupa ce a fost numit prim-ministru al Romaniei. Acesta a mai fost ales primar in 2012 si apoi la alegerile locale din 2016. La alegerile din 2020, va intra in campanie in tandem cu Alin Tise, pentru a castiga in favoarea liberalilor Primaria si Consiliul Judetean Cluj.Deputatuleste candidatul oficial al Aliantei USR - PLUS pentru Primaria Cluj. Nascut in Bucovina acum 42 de ani, Emanuel Ungureanu este deputat de Cluj si vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor.Candidatul Pro Romania la Primaria Cluj Napoca este. Are 38 de ani, iar pentru o scurta perioada a fost si subprefect al Clujului. Este absolvent Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj. Din 2006 este membru al Baroului Cluj. A intrat in politica in urma cu 15 ani.Presedintele UDMR Cluj, deputatul, a fost desemnat candidat la Primaria Cluj-Napoca., candidatul PMP la primaria Cluj-Napoca, este de profesie inginer horticol si in prezent ocupa functia de subsecretar de stat in Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. De asemenea, Fitiu este conferentiar la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj. Totodata, el este agricultor intr-o ferma legumicola si pomicola.Avram Fitiu s-a nascut in 1966 in comuna Crasna din judetul Salaj.PSD inca nu si-a anuntat un candidat oficial la primarie, dar presa locala vehiculeaza numele lui, favorit, pentru aceasta functie., primarul municipiului Satu Mare, candideaza pentru un nou mandat. Anterior, Kereskenyi Gabor a fost deputat UDMR.Agentia Nationala de Integritate (ANI) l-a declarat Gabor Kereskenyi incompatibil, in anul 2015 " intrucat a detinut, simultan cu functia de viceprimar, si functia de reprezentant al Municipiului Satu Mare in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. TRANSURBAN S.A. Satu Mare", in perioada 2008-2012.Primarul s-a adresat justitiei, dosarul tocmai finalizandu-se, cu o hotarare definitiva, in favoarea lui Kereskenyi. Presa locala acuza ANI ca a depus "recursul tardiv", lucru care i-a dat castig de cauza primarului., fostul primar din Satu Mare, candideaza la primarie pe listele PSD.Coica si-a castigat mandatul anterior din partea PSD, dar ulterior a migrat la Pro Romania, unde a anuntat ca va canida din partea partidului. Anul acesta, Coica a revenit in PSD luand cu el "90% din organizatia Pro Romania", dupa cum a declarat acesta.Coica a spus ca s-a intoars la PSD pentru ca "nu se poate face echipa cu deputatul Pro Romania de Satu Mare, Octavian Petric."Coica este in atentia procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare, si in cee ce priveste Societatea Civila Medicala Dr. Coica, pe care acesta o detine. Primarul, care candideaza, din partea PSD, pentru un nou mandat, sustine ca ar fi vorba doar de o inexactitate descoperita pe declaratia sa de avere.Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Satu Mare au efectuat perchezitii acasa si la cabinetele lui Dorel Coica, ridicand acte si inscrisuri. Dupa doua saptamani, Dorel Coica era pus sub invinuire, fiind acuzat de spalare de bani, conflict de interese, fals in declaratii, abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.Fostul primar al municipiului Satu Mare, Dorel Coica, detinea in momentul in care a ajuns in functia publica 36 de cabinete medicale. Procurorii suspecteaza ca medicul Coica nu s-a delimitat de afacerile private, potrivit legii, in momentul in care a preluat functia publica.In Satu-Mare se preconiza ca se va face o alianta PNL, USR-PLUS, Pro Romania, PMP si PNTCD impotriva UDMR si PSDAvocatul Adrian Cozma, fost consilier judetean si unul dintre liderii PNL la Satu Mare, se pregateste de alegerile locale cu o idee ferma: e nevoie de o alianta la primaria orasului Satu Mare, cat si de sefia Consiliului Judetean.Prim-vicepresedintele national al PNL, europarlamentarul Rares Bogdan , a zis in emisiunea Audiente in Direct, moderata de Victor Constantinovici la Informatia TV, ca va exclude orice alianta cu PSD, dar e de acord cu o alianta a PNL cu Pro Romania la Satu Mare."Adrian Albu este presedintele partidului, dar am o admiratie deosebita si fata de Adrian Cozma. Ambii lideri ai partidului sunt importanti, amandoi lupta umar la umar pentru votantii PNL.Pe Adrian Albu il vad in viitor un lider extrem de important, iar Adrian Cozma mai are multe de spus, pentru el drumul abia incepe in politica. As fi de acord cu o alianta locala, inclusiv cu Pro Romania, care sa zdrobeasca UDMR si PSD. La Satu Mare este o situatie speciala, adversarul PNL este PSD si UDMR, pentru ca Satu Mare trebuie sa apartina dreptei", a spus Rares Bogdan la Informatia TV.Astfel, Biroul National al PNL l-a confirmat pedrept candidat al formatiunii politice pentru functia de primar al municipiului Satu Mare. Este important de precizat faptul ca Adrian Albu, care ocupa functia de presedinte al Organizatiei Judetene Satu Mare a PNL si viceprimar al municipiului Satu Mare, a refuzat sa candideze initial pentru functia de edil sef.Acesta a incercat sa il puna in locul sau pe "independentul", dar s-a lovit de opozitia liberalilor satmareni, scrie presa locala. Mai apoi, a fost la un pas sa semneze un acord preelectoral cu cei de la USR/PLUS, astfel incat PNL sa il sustina la Primaria Satu Mare pe candidatul USR. Doar ca cei de la PLUS le-au dat planurile peste cap, refuzand o alianta.Cu toate acestea, se pare ca USR va avea candidat propriu, pe antreprenorul Radu Panait.va mai candida pentru inca un mandat din partea PNL pentru Primaria Oradea. La alegerile locale din 2016, Ilie Bolojan a castigat cu peste 70% din voturi. Din 2008, cand a luat primul mandat, si pana in 2016, Ilie Bolojan a crescut cu 20%., fostul europarlamentar va candida impotriva lui Ilie Bolojan la Primaria Oradea pe listele PSD. Inainte de 2014, cand a plecat la PE, acesta a mai ocupat functia de director in Ministerul Tineretului, pe vremea Guvernului Ponta.Emilian Pavel a ajuns in atentia mass-mediei in 2017 cand s-a descoperit ca a angajat la Parlamentul European firmele de consultanta a patru lideri PSD din judetul sau, potrivit anchetei pressone.ro.Senatorul UDMRcandideaza din partea Uniunii la functia de primar al orasului Oradea la alegerile locale din 27 septembrie, scrie Mediafax.Senator de Bihor din partea UDMR in legislatura 2008-2012 si fost ministru al sanatatii in guvernul Boc II, in timpul mandatului de ministru, Cseke Atilla a dispus inchiderea mai multor spitale orasenesti, care erau deja folosite mai mult ca azile de batrani. Presa remarca la acea vreme ca nici unul dintre cele 67 de spitalele inchise nu se afla in judetele Harghita si Covasna.Cseke Attila si-a dat demisia de la minister in 2011 dupa incendiului de la Maternitatea Giulesti in care sase bebelusi si-au pierdut viata si cinci au avut arsuri grave.Din partea Pro Romania candideaza, absolvent al Facultatii de Medicina si Farmacie din Oradea, specializarea Stomatologie, reprezentant al unei companii multinationale de cercetare, inovare si comercializare a produselor farmaceutice. Daniel Pop se anunta, la cei 36 de ani, cel mai tanar candidat la Primaria Oradea, din partea Pro Romania, partid la care a aderat anul trecut.candidatul FDGR pentru inca un mandat la Primaria SibiuForumul Democrat al Germanilor din Romania (FDGR) a anuntat, inca din luna martie, candidatii pentru alegerile locale din acest an, Astrid Fodor, actualul primar al municipiului Sibiu, urmand a candida pentru un nou mandat. Fodor a fost viceprimar in mandatele lui Klaus Iohannis la Primaria Sibiu, primar interimar dupa ce acesta a devenit presedinte, iar in 2016 a castigat primul mandat de primar.ANI a constatat in 2019 o stare de incompatibilitate atunci cand Astrid Fodor a ocupat functia de viceprimar si pe cea de membru al Consiliului de Administratie al unor scoli din Sibiu in acelasi timp.PNL Sibiu intra in cursa electorala cu, fost campion european la Taekwondo si probabil de data asta vom avea, dupa mult timp, o competitie electorala intre partidele cu cea mai mare sustinere la Sibiu - FDGR si PNL.Adrian Bibu are o platforma online in care isi promoveaza ideile si una outdoor, care au contribuit in ultimele luni la cresterea notorietatii sale.PSD Sibiu a stabilit in urma unui sondaj candidatul pentru Primaria Sibiu. Au fost propuse patru nume, cu sanse reale fiind insa doar doua. Este vorba despre Catalin Stanciu, liderul organizatiei municipale si Sebastian Forir, vicepresedintele organizatiei. In urma sondajului, PSD Sibiu a decis sa mearga la alegerile locale din 2020 pe mana lui, este cel care va candida din partea Aliantei USR PLUS la Primaria Sibiu. Apostoiu are 55 de ani, este inginer si administreaza o companie din domeniul IT.Fostul deputat social-democrat,, este unul dintre primii candidati anuntati oficial. Acesta va candida din partea Partidului Neamul Romanesc.Ninel Peia, presedintele Partidului Neamul Romanesc, a venit pe 27 februarie, la Sibiu ca sa organizeze o intalnire cu sustinatorii partidului si sa anunte oficial candidatura lui Ioan Axente pentru Primaria Sibiu.Pentru functia de primar al Municipiului Sibiu, Pro Romania l-a desemnat pe, care a fost timp de 30 de ani directorul Oficiului Registrul Comertului.La Tg Mures, Dorin Florea este primar de 20 de ani, in schimb presa locala noteaza ca anul acesta ar putea sa nu mai candideze.Candidatul independentsustinut de UDMR, Alianta Maghiara din Transilvania (EMSZ)La alegerile locale din 2016, Zoltan Soos a obtinut cu 1.700 de voturi mai putine fata de Dorin Florea, astfel ca in ultimii 20 de ani Soos a fost cel care a luptat cel mai puternic cu primarul roman.este candidata PNL, si sotia medicului Benedek Imre, un fost lider local puternic al UDMR-lui. Chiar daca candidatura lui Benedek a fost anuntata de premierul Ludovic Orban , PNL nu se afla intr-o situatie foarte buna la Targu-Mures, dupa ce anul trecut a exclus din partid toti consilierii sai locali (sase din cinci) care au votat cererea primarului Dorin Florea ca municipiul sa contracteze un credit de 90 de milioane de lei.La sedinta de consiliu local in care s-a adoptat votul in cauza, doamna Benedek a lipsit, fiind in strainatate, asa se face ca astazi ea este candidata PNL.Candidatul PSD este, actualul viceprimar, care a mai candidat si la alegerile din 2016.Partidul Oamenilor Liberi (POL) va avea un candidat roman in persoana lui, iar candidatul USR estePentru fotoliul de primar candideaza si, parlamentar PMP, fost prefect de Mures, a carui relatie cu primarul Dorin Florea s-a inrautatit spectaculos in ultimii ani. Potrivit unor surse locale, Pascan doreste sa-si continue cariera ca si parlamentar.Candidatura lui Dorin Florea nu este deloc sigura, candidatul lui Florea ar putea fi, care insa teoretic, are dreptul de a candida dupa ce in 2016 instanta i-a impus o interdictie de a mai ocupa functii publice.Claudiu Maior, cu o imagine de persoana suspectata de multe afaceri aflate in vizorul procurorilor anticoruptie , si-a anuntat in aceasta saptamana intrarea in Pro Romania, al 5-lea partid in care activeaza, dupa ce a inceput in Partidul Romania Mare, PDL, PNL si ALDE.Locuitorii municipiului Miercurea Ciuc, indiferent de etnie, au participat, in luna martie la un foarte interesant exercitiu de democratie, fiind invitati de UDMR sa-si desemneze candidatul pentru functia de primar al orasului la viitoarele alegeri locale, dar si candidatii pentru consiliul local. Cu toate ca este vorba despre candidatul viitor la Uniunii, la aceste alegeri preliminare s-au prezentat peste 8.500 de alegatori care au ales intre deputatul Korodi Attila si actual primar al orasului, Raduly Robert Kalman.Actual primar al municipiului Miercurea Ciuc, Raduly Robert Kalman, se afla la al patrulea mandat consecutiv de edil al orasului, iar inainte a fost, timp de opt ani, deputat in Parlamentul Romaniei.Deputatul Korodi Attila, ales sambata candidat la Primaria Miercurea Ciuc, este la al treilea mandat in Parlamentul Romaniei si a ocupat de trei ori fotoliul de ministru al Mediului in Cabinetele Tariceanu, Ungureanu si Ponta.a fost desemnat candidat al PNL pentru functia de primar al municipiului Miercurea Ciuc. Acesta a fost ales, in urma cu patru ani, consilier local in municipiul resedinta de judet.Marius Tepelus are 40 ani, este absolvent de studii juridice si a unui master in afaceri internationale, in prezent ocupa functia de sef de serviciu la Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara Harghita si in ultimii patru ani a fost unul dintre cei doi consilieri locali romani din Consiliul Local Miercurea Ciuc.In Deva,(primarul in functie) va candida la primarie ca reprezentant al PNL. In noiembrie 2017, Oancea a devenit primar dupa ce a obtinut 42 la suta din voturile devenilor prezenti la urne, aproape dublu fata de contracandidatul sau Petru Marginean, atunci reprezentant al PSD, dar care a trecut intre timp la Partidul Puterii Umaniste - Social Liberal (PPU-SL).In Deva, din august 2019, PSD l-a desemnat pe(actual viceprimar) drept candidat la primarie.Viceprimarul municipiului Deva, Ovidiu Mos detine si calitatea de administrator al unei firme private, ceea ce este interzis de lege.Cu putin timp in urma Ovidiu Mos a fost implicat in scandalul legat de arestarea fostului sef al BCCOA Alba, Traian Berbeceanu, fiind considerat de procurori ca un om de legatura dintre infractori si politist. De asemenea Mos a fost sanctionat de organizatia locala a PSD cu avertisment pentru comportamentul sau public inadecvat functiei pe care l-a propulsat partidul.La inceputul lunii februarie USR l-a anuntat pe Gabriel Ilies, un profesor si antreprenor din Deva, candidat la functia de primar al municipiului.Cel mai probabil, la alegerile locale va concura si Razvan Mares (fost viceprimar al Devei), reprezentant al Partidului Ecologist Roman.Razvan Mares, fostul viceprimar al municipiului Deva, in prezent consilier local, s-a aflat in conflict de interese, potrivit Agentiei Nationale de Integritate, pentru ca ar fi insotit ilegal echipa de fotbal de sala FC Autobergamo, intr-o delegatie la Madrid.Petru Marginean, apropiat de PSD, fost primar al Devei in perioada 2012 - 2016, candidat fara succes din partea PNL in 2016 si PSD in 2017 la primarie.In anul 1996 intra in politica, fiind membru fondator al filialei judetene PUR devenit ulterior Partidul Conservator. In 1999, preia sefia filialei judetene a partidului si se implica din ce in ce mai activ in viata politica. In 2001 incepe o cariera si in administratie. Este numit subprefect al judetului Hunedoara, functie pe care o detine pana in 2003.In perioada 2004 - 2008, ocupa postul de vicepresedinte al Consiliului Judetean Hunedoara. In 2012 a fost ales primar al municipiului Deva si a candidat in 2016 din partea Partidului National Liberal pentru un nou mandat in fruntea orasului, dar a fost invins de fostul primar si deputat in functie Mircia Muntean In anul 2020, Petru Marginean, candideaza din partea PPUSL pentru functia de primar al Municipiului Deva.