Cine sunt candidatii la primariile marilor orase din Oltenia

Alexandria - Victor Dragusin (PSD), Marius Rivera Badea (ALDE), Vera Mitran (PNL), Sorin Sferle (USR-PLUS)

Slatina - Emil Mot (PSD), Marius Balasa (Pro Romania), Liviu Voiculescu (PNL), Valentin Bucicoiu (USR-PLUS), Gabriel Diaconu (Partidul Ecologist)

Targu Jiu - Marcel Romanescu (PNL), Gabriel Constantin Coica (Pro Romania), Ciprian Florescu (PSD), Adrian Tudor Draghici (Partidul Verzilor), Horatiu Guta (PPU), Marian Rotaru (PMP), Suciu Cristinel Pablo Radu (USR-PLUS)

Drobeta Turnu Severin - Marius Screciu (PSD), Daniel Cirjan (PNL), Elena Calin (USR-PLUS), Florin-Ion Maneanu (Noua Dreapta), Gabriela Dobrota (PMP)

Comitetul Executiv al PSD a validat, candidatura primarului in exercitiu al Alexandriei si, totodata, presedintelui executiv al PSD Teleorman,, pentru functia de primar al municipiului resedinta de judet.Victor Dragusin este primarul municipiului Alexandria din anul 2008, cel mai longeviv primar al municipiului dupa anul 1989.Victor Dragusin este cunoscut de presa nationala, mai ales dupa ce a marturisit la un post public de televiziune ca a angajat detectivi pentru a urmari oameni din presa locala, dar si formatori de opinie pe retelele de socializare, pentru a vedea cine ii plateste, dar si pentru angajarea in subordinea lui a finei si finului sau, dupa ce firma acestora a primit comenzi uriase din partea institutiei publice pe care Dragusin o conduce.Fostul vicepresedinte al Consiliului Judetean Teleorman,va candida la Primaria Alexandria din partea ALDE.Marius Rivera Badea a devenit cunoscut dupa ce a interpretat rolul lui Niculae in filmul "Morometii". In urma cu 13 ani, si-a dat demisia din functia de vicepresedinte al CJ Teleorman, renuntand si la carnetul de partid.Din partea PNL,si-a anuntat candidatura la alegerile locale pentru functia de primar al municipiului Alexandriei, iar, un nume cu mai putina notorietate, este candidatul aliantei USR-PLUS.Lia Olguta Vasilescu a castigat primul mandat de deputat de Dolj din partea PRM in 2000, urmand un al doilea in 2004. In 2007 a trecut in barca PSD, iar in 2008, a castigat un mandat de senator. In 2012, a devenit pentru prima data primar al Craiovei, iar la alegerile locale din 2016 a castigat un alt mandat de primar, cu peste 60% din voturi, insa cateva luni mai tarziu a renuntat pentru un loc in Camera Deputatilor. In 2017, aceasta a reusit sa conduca Ministerul Muncii timp de aproape doi ani de zile.In 2016, la cateva saptamani dupa ce a castigat mandatul de primar, Olguta Vasilescu a fost trimisa in judecata de catre DNA pentru luare de mita si spalare de bani. Curtea de Apel Bucuresti a decis, in 2017, ca DNA trebuie sa refaca intregul dosar, asa ca Vasilescu a scapat de acuzatii Acum, Lia Olguta Vasilescu vrea sa se intoarca la primaria Craiova.Avocatul, decanul Baroului Dolj este contracandidatul ei din partea Alianta USR-PLUS Dolj pentru Primaria Craiova. Fostul candidat la primaria Craiovei, avocatul Lucian Sauleanu s-a inscris in anul 2019 in formatiunea condusa de Dacian Ciolos . El a participat la alegerile din 2016, unde a obtinut 13 la suta din voturile craiovenilor.Deputatulva fi candidatul PNL la alegerile locale din 2020 pentru Primaria Craiovei. Acesta a mai fost in trecut prefect de Dolj si secretat de stat la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. Nicolae Giugea este unul dintre fondatorii PD Dolj, iar in prezent conduce PNL Dolj.PMP Dolj a propus ca partidele de dreapta sa aiba un singur candidat, potrivit mediafax.ro. Cum partidul lui Traian Basescu nu a anuntat inca un candidat la Craiova, e posibil sa il sustina pe Nicolae Giugea.Pro Romania - partidul lui Victor Ponta - va candida la alegerile locale din 2020 cu Eduard Ciceu pentru Primaria Craiova. Partidul Alternativa Dreapta il propune craiovenilor pe Emil Iulian Mladin, antreprenor, ca primar al Craiovei.a castigat in 2016 alegerile locale si prin prisma aparatului administrativ detinut de PSD, primara fiind condusa la acel moment, interimar, de un membru PSD. La aproximativ 2.500 voturi in urma sa s-a clasat atunci candidatul PNL Marius Balasa, cel care acum candideaza din partea Pro Romania.Primarul in functie Emil Mot si-a inceput cariera politica tot la PNL. La scurta vreme insa a renuntat la PNL pentru social-democratie, iar incepand din 2008 a avut mai multe posturi politice: sef serviciu DGASPC Olt (2008-2009), director executive-adjunct DGASPC (ianuarie - mai 2009), comisar-sef Garda de Mediu (mai-noiembrie 2009), director executiv-adjunct si ulterior director general DGASPC Olt (noiembrie 2009 - iunie 2012), secretar de stat Ministerul Mediului si Padurilor (iunie - noiembrie 2012), deputat (2012-2016). In prezent Mot ocupa si functia de presedinte-executiv al PSD Olt.Absolvent de studii politice la SNSPA si al unui master in Drept, mamei lui Emil Mot este judecatorul Sofia Mariana Mot, delegat de la Curtea de Apel Craiova secretar de stat in Ministerul Justitiei in mandatul ministrului Florin Iordache , ramanand pe post si in mandatul ministrului Tudorel Toader chiar si dupa ce acesta din urma a anuntat ca vor inceta delegarile de magistrati pe functii din minister.Initial, PNL-istii l-au propus pe Mario de Mezzo la primaria Slatina, fost membru al PDSR. Ulterior, s-au razgandit si Mario de Mezzo a fost inlocuit din pozitia de candidat pentru functia de primar la Slatina, locul acestuia fiind luat de catre presedintele PNL Olt.Liviu Voiculescu (38 ani), fost ofiter de politie , implicat chiar intr-un dosar penal cu o prima solutie care ii este favorabila, primar in comuna Cungrea in ultimii patru ani si, de aproape trei ani, presedinte al PNL Olt, este noul candidat al PNL la functia de primar al Slatinei. Hotararea a fost luata in forul de conducere al organizatiei Slatina marti, 3 martie 2020, fiindu-i deja transmisa consultantului de imagine Mario de Mezzo, anuntat drept candidat in toamna trecuta.a fost desemnat candidat la USR la Primaria Slatina in cadrul Adunarii Generale a USR Slatina, iar o lista finala a candidatilor va fi stabilita in februarie, dupa discutii cu reprezentantii PLUS.Fost membru PDL , PNL si ALDE,a fost desemnat drept candidat al partidului Pro Romania la Primaria Slatina.Marius Balasa este director al Casei Corpului Didactic (CCD) Olt, iar in 2016 a fost candidatul PNL la Primaria Slatina. El a pierdut competitia electorala in favoarea actualului primar, social-democratul Emil Mot.Filiala Olt a Partidului Ecologist Roman si-a anuntat candidatul la alegerile locale din toamna acestui an,intrand oficial in cursa pentru Primaria Slatina., fost membru al Parlamentului Romaniei si actual primar al municipiului Targu-Jiu dupa castigarea alegerilor partiale din 11 iunie 2017, este propunerea PNL pentru inca un mandat la Primarie. Marcel Laurentiu Romanescu a fost ales in legislatura 2004-2008 pe listele PD, care a devenit ulterior PD-L.Marcel Romanescua fost implicat intr-un scandal atunci cand a plecat in vacanta si i-a lasat atributile sale de primar Ramonei Nodea, consilier in cadrul Compartimentului control intern din Aparatul de specialitate al primarului.Viceprimarii din Targu Jiu s-au plans la Prefectura Gorj, institutie care i-a argumentat, intr-un raport, ca dispozitia prin care si-a delegat mare parte din atributii consilierului superior Ramona Nodea, nu respecta prevederile legale., un tanar om de afaceri, a fost desemnat de Pro Romania candidat la functia de primar al municipiului Targu-Jiu. Coica administreaza cateva firme cu afaceri in domeniul comertului, imobiliar si activitati sportive recreative in Targu-Jiu. In trecut, acesta a fost avocat in Baroul Gorj si, pana de curand, inspector la Directia Regionala Antifrauda.Fostul prefect al judetului Gorj,, este candidatul PSD la postul de primar al municipiului Targu Jiu.Fostul viceprimar al PSD,, a pierdut lupta interna din partid pentru Primaria Targu Jiu, asa ca a plecat la Partidul Verzilor, cel fondat de Remus Cernea si condus azi de actorul Florin Calinescu . Draghici si-a anuntat si el candidatura.Fost consilier local si vicepresedinte ALDE Timis,, patronul ANASPORT, va intra in batalia electorala pentru Targu-Jiu din partea partidului lui Dan Voiculescu , Partidul Puterii Umaniste.Fostul primar al comunei Lelesti si fost director al Directiei de Patrimoniu din cadrul Primariei Targu-Jiu,, a fost anuntat drept candidat al Partidului Miscarea Populara la Primaria Targu-Jiu. El a fost nevoit sa demisioneze din functia detinuta atenterior dupa ce in presa au aparut imagini in care o angajata ii facea pedichiura in institutieUSR Gorj, potrivit comunicatorilor partidului, in urma Adunarii Generale a membrilor Filialei USR Targu Jiu, pentru candidatura la functia de primar al municipiului a fost desemnat, actualul primar PSD al Drobetei Turnu Severin pleaca cu prima sansa la victorie. In 2016 PSD a castigat 55 de primarii din 66 in tot judetul. Agentia Nationala de Integritate l-a acuzat pe Screciu de conflict de interese administrativ.Marius Screciu, in varsta de 50 de ani, este absolvent al Facultatii de Educatie Fizica si Sport. A fost actionarul principal al Centrului Comercial Decebal din Turnu Severin dar, in urma cu 15 ani, atunci cand a intrat in politica, spune ca ar fi cedat actiunile unei rude.Sotia sa, Gentiana Screciu, este administratorul firmei ANA-ITNEG, sala de sport din incinta magazinului Decebal, unde Marius Screciu este inca manager.La alegerile locale din 2016, Marius Screciu a castigat alegerile pentru Primaria Drobeta-Turnu Severin, dar mandatul sau a fost pus sub semnul incertitudinii, fiindca in data de 26 mai 2016 Agentia Nationala pentru Integritate a declarat ca acesta se afla in conflict de interese administrativ.In anul 2013, pe cand era viceprimar la Primaria Drobeta-Turnu Severin, pesedistul Marius Screciu a incheiat un contract de inchiriere intre Primarie - ca locator - si filiala PSD Turnu Severin, condusa de el ca presedinte.PNL mizeaza si in 2020 pe viceprimarul, care a mai candidat in 2016, dar a pierdut alegerile.USR-PLUS va merge la alegerile locale din 2020 cupentru Primaria Drobeta Turnu Severin. Elena Calin este antreprenoare, avand o firma de consultanta si mai multe proiecte internationale sau cu multinationale cu interese in Romania.Ing., Presedintele Filialei Mehedinti a Partidului Noua Dreapta este si el candidat la Primaria Municipiului Drobeta-Turnu Severin.Candidatul Partidului Miscarea Populara Mehedinti pentru functia de primar al municipiului Drobeta Turnu Severin este