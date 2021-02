Cine sunt salvatorii fetei care a incercat sa se sinucida sarind in fata metroului. Fiul unui celebru fotbalist si o tanara studenta au fost providentiali

Jurnalistul Vitalie Cojocari scris pe Facebook cine sunt cei doi tineri care au salvat-o pe fata. Unul dintre ei este Razvan Lupu, fiul fostului fotbalist Danut Lupu. Razvan, impreuna cu Alexandra, tanara care a observat prima ce se petrece, au fost oamenii decisivi.CITESTE SI: VIDEO O fata care a sarit pe sine in fata metroului a fost salvata in ultimul moment de doi calatori "O studenta, Alexandra, a coborat la metrou si a vazut o adolescenta care a sarit de pe peron pe calea de rulare. A reusit sa treaca peste soc si a strigat spre adolescenta, iar strigatul i-a fost salvator. Fetita s-a intors spre ea si i-a intins mana. Era o mana care cerea ajutor.Nu ar fi reusit singura sa o scoata de acolo. Din fericire, un alt salvator i-a intins mana fetitei. Este Razvan Lupu, fiul fotbalistului Danut Lupu.Sansa face ca Razvan sa fi decis ieri ca ar fi bine sa-si lase masina acasa. A coborat la metroul, in statia Dristor 1. A auzit tipatul si a crezut initial ca femeia din fata sa si-a scapat telefonul pe sine. S-a dus s-o ajute, dar in secunda doi a realizat ce se intamplase: o femeie incerca sa traga de pe sinele metroului nu telefonul, ci o fetita", scrie Cojocari."Am actionat pur si simplu din instinct", a povestit Razvan Lupu. La randul ei, Alexandra spune ca primul lucru pe care i l-a cerut fetita a fost... o imbratisare. "I-am oferit alinare, am vorbit cu ea", a spus salvatoarea, completata de Razvan. "Inteleg ca avea traume din cauza divortului parintilor", spune si salvatorul Razvan.Trenul a atins-o pe adolescenta, dar nu i-a provocat niciun rau, mai scrie Cojoacri. Acum aceasta se afla sub supravegherea medicilor.