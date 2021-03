Cine sunt barbatii care au suferit arsuri grave in urma incendiului din judetul Prahova. Una dintre victime era in vizita la fabrica

Cum a izbucnit incendiul

Barbatul era acolo ca vizitator, acesta fiind cunoscator in repararea centralelor termice si dorind sa isi repare un arzator propriu, au transmis reprezentantii companiei Inspectoratului Teritorial de Munca Prahova. Celalalt barbat este angajat ca paznic.Potrivit datelor facute publice de Inspectoratul Teritorial de Munca (TM) Prahova in urma verificarilor facute la fabrica din comuna Colceag, satul Inotesti, una dintre victimele incendiului, barbatul in varsta de 54 de ani, este angajat al firmei care administra hala, pe postul de paznic.Cea de-a doua victima era in vizita in fabrica in momentul izbucnirii incendiului si se indrepta spre masina cand s-a auzit o bubuitura si a fost cuprinsa de flacari, informeaza ITM Prahova, intr-un comunicat dat publicitatii marti.Conform celor declarate la ITM de oficialii firmei unde a avut loc incendiul, barbatul de aproximativ 59 de ani "se afla in incinta unitatii in calitate de vizitator, acesta fiind cunoscator in repararea centralelor termice, dorind sa isi repare un arzator propriu"."In jurul orei 18:50 s-a auzit o pocnitura din hala de depozitare, urmata de un incendiu . Angajatul unitatii incarcase intr-un autotren cuburi de tip IBC goale, moment in care a incercat sa actioneze cu extinctorul acesta a fost cuprins de flacari, iar cea de-a doua victima (vizitatorul) cand incerca sa iasa din hala si sa se urce in masina proprie a fost prinsa si aceasta de flacari", le-au transmis reprezentantii firmei inspectorilor de munca, potrivit documentului citat.Aceeasi sursa mentioneaza ca oficialii companiei au aratat ca instalatia nu se afla in functiune in momentul izbucnirii focului, iar rezervoarele in care se stocheaza materia prima si produsele finite nu au fost afectate de incendiu."Nu se cunosc cauze prezumtive care au dus la producerea evenimentului", mai sustin reprezentantii firmei, conform ITM Prahova.Cu toate acestea, marti, ISU Prahova a anuntat drept cauza probabila a incendiului folosirea unui dispozitiv de sudura fara respectarea normelor.In incendiu au fost distruse un TIR incarcat cu 22 de cuburi de plastic, un strung, un stivuitor, un autovehicul marca Aro, motoare electrice si pompe pentru transport lichide, anvelope auto, elemente de mobilier si doua autoturisme.Compania privata care administreaza hala are 17 angajati si a fost inregistrata in anul 2004.Marti dupa-amiaza, cei doi raniti au fost preluati cu ambulante de la Spitalul Judetean din Ploiesti, in vederea transferului catre clinici din strainatate. Purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Violeta Tase, a declarat pentru News.ro ca cei doi au parasit spitalul in jurul orei 13:00. Fiecare a fost preluat de o ambulanta si insotit de un medic in drumul spre Bucuresti.La randul sau, Ministerul Apararii Nationale a anuntat ca doua aeronave C-27J Spartan ale Fortelor Aeriene Romane, configurate pentru misiuni medicale, desfasoara marti zboruri umanitare pe rutele Otopeni - Viena - Bruxelles - retur si Otopeni - Targu Mures - Graz - retur, pentru transportul, in regim de urgenta, a trei pacienti care au suferit arsuri.Echipele medicale care monitorizeaza pacientii pe timpul zborurilor sunt formate din specialisti din cadrul SMURD si Ministerul Apararii Nationale. Misiunile au fost aprobate de ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, in urma solicitarilor Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.Cele doua aeronave au decolat din Baza 90 Transport Aerian astazi, in jurul orei 14.30.Doi dintre pacientii transportati sunt barbatii raniti in incendiul din Prahova.