Ciolacu: Actuala guvernare doreste inchiderea minelor; este o ura personala fata de acesti oameni

Marcel Ciolacu a comentat, la Antena 3, situatia protestelor din Valea Jiului, unde aproximativ 70 de mineri s-au blocat in subteran, solicitand plata integrala a salariilor pe luna ianuarie si restantele la tichetele de masa si transport CITESTE SI: Cum ar vrea Marcel Ciolacu sa arate PSD: "Imi doresc acel echilibru, bun simt si acea intoarcere la oameni pe care a avut-o Ion Iliescu , dar si organizarea de pe vremea lui Liviu Dragnea "Este o indolenta aproape criminala. Sa tii 70 de mineri in subteran, inflamezi intreaga Valea Jiului pentru niste restante. Minerii nu revendica altceva decat munca pe care au prestat-o. Nu doresc nici mariri de salarii, nu vor nici un fel de beneficii, sporuri, ei nu si-au primit efectiv banii, salariile. Vorbim de 3.300 de mineri in toata Valea Jiului. Stim ca, la un moment dat, aveam si 60.000 de mineri.Nu mai putem vorbi de o situatie pe care sa nu o poti gestiona guvernamental. Sumele datorate catre mineri sunt de 12 milioane de lei la tichete de masa, neplatite din martie anul trecut, si de 8 milioane de lei pentru transport si salarii restante. Vorbim de 20 de milioane de lei. Exista la dispozitia primului ministru fondul de rezerva. Nu deblochezi acesti 20 de milioane, tii o bomba sociala, dar cand a fost vorba sa dai 2 miliarde de lei din fondul de rezerva numai la administratiile PNL , acest lucru s-a facut intr-o noapte.Eu nu inteleg. Este o ura personala fata de acesti oameni, o problema viscerala fata de mineri. Sunt indreptatiti oamenii sa iasa si sa intrebe. Nu sunt niste sume pe care statul roman sa nu si le permita", a declarat Ciolacu.Presedintele PSD a precizat ca exista fonduri europene pentru reconversie profesionala si investitii in Valea Jiului, insa actualii guvernantii nu au continuat programele demarate anterior."Parerea mea este ca nu ii intereseaza acea zona. Nu este o zona electorala preponderenta pentru PNL, iar din abordarea de acum, sa-i lasi pe acei oameni in subteran, este deja rea-credinta (...). In acest moment, minerii sunt indreptatiti sa isi ceara drepturile", a afirmat Ciolacu.Referitor la prezenta senatoarei Diana Sosoaca in Valea Jiului, Ciolacu a spus ca aceasta este un "politician abil", care s-a folosit de o oportunitate, insa rostul PSD este acela de a veni cu solutii la problemele oamenilor."Doamna Sosoaca este un politician abil care a folosit o oportunitate. Nu acesta este rostul PSD. Suntem cel mai mare partid din Romania. Rostul PSD este sa mearga cu solutii. Cand stai pe o bomba sociala, nu este cazul sa o alimentezi, mai ales de catre un partid de talia PSD. Nu sa te folosesti de un necaz al oamenilor (...).Daca nu exista investitii in minele din Valea Jiului, ele se vor inchide rapid. Actuala guvernare doreste inchiderea acestor mine. Investitiile nu pot sa vina de la Guvernul Romaniei, pentru ca nu au capacitatea in acest moment. Avem oportunitatea de a veni cu bani din Europa (...). Solutia nu este ca minerii sa se deplaseze la Bucuresti", a mai spus Ciolacu.