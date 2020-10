Ciolacu anunta ca profesorul Streinu-Cercel a raspuns invitatiei de a fi candidat PSD pentru Parlament

"Astazi doresc sa ii multumesc domnului profesor doctor Cercel pentru ca a raspuns la invitatia a mea si a doamnei Firea de a se alatura noilor specialisti care vor face parte din viitorul Parlament al Romaniei. Domnul profesor este din prima secunda in linia intai in lupta cu pandemia. Eu vreau sa il asigur pe domnul profesor, pe care cateodata il deranjez si la ora 1 noaptea, ca astazi dansul nu face un legamant sau o promisiune PSD, ci face un legamant in continuare cu romanii si dorim ca Parlamentul sa beneficieze de cei mai buni specialisti in lupta cu pandemia. (...) Dupa venirea profesorului Rafila am constatat si eu un atac la familia lui, stiind atat eu, cat si domnul prim-ministru Orban foarte bine adevarul. Sunt ferm convins ca si dumneavoastra personal si familia dumneavoastra va fi atacata de acesti oameni mici care nu vad dimensiunea dezastrului sanitar din acest moment din Romania. Imi cer scuze dumneavoastra si familiei dumneavoastra, profesorului Rafila si familiei sale pentru acest inconvenient pe care trebuie sa il suportati pentru faptul ca v-ati decis sa faceti parte din viitorul Parlament", a spus Ciolacu, intr-o conferinta de presa la sediul central al PSD.Medicul Adrian Streinu-Cercel a declarat, in aceeasi conferinta de presa, ca specialisti trebuie sa fie nu numai la nivelul spitalelor, ci si acolo unde se fac legile care se vor aplica la nivelul unitatilor spitalicesti."Am acceptat invitatia de a participa in Senat la activitatea pe probleme de politici de sanatate. Specialisti trebuie sa fie nu numai la nivelul spitalelor, dar si acolo unde se fac legile care se vor aplica la nivelul unitatilor spitalicesti. Sistemele de sanatate din lume nu mai seamana absolut deloc, nimic cu nimic nu mai seamana, niciun spital nu mai seamana cu un spital de-adevaratelea. Va trebui sa recreionam aceste sisteme sanitare, inclusiv sistemul sanitar romanesc, si, din pacate, de la nivelul institutului nu pot face acest lucru, dar de la nivelul Parlamentului sunt convins ca pot face acest lucru si o voi face cu tot dragul pentru romani", a spus Streinu-Cercel.El a mentionat ca atunci cand va deveni membru al Parlamentului, va parasi functia de conducere de la la Institutul "Matei Bals".Medicul Adrian Streinu - Cercel va candida pe lista PSD Bucuresti de la Senat, pe locul doi. Liderul PSD Bucuresti, Gabriela Firea , va deschide aceasta lista de candidati pentru Senat.