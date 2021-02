Ciolacu anunta o noua motiune de cenzura. "Vom incerca sa creionam o majoritate sa rasturnam acest Guvern"

"Avem aceasta obligatie din votul romanilor. Votul romanilor a fost foarte clar ca PSD trebuie sa desemneze prim ministrul, am castigat alegerile la o diferenta de 5 procente. Pana se va creiona o alta majoritate in Parlament o sa functioneze actualul Guvern. Incepem cu prima motiune simpla, de bun-simt si necesara, impotriva ministrului Sanatatii si in aceasta sesiune vom veni si cu motiunea de cenzura si vom incerca sa creionam o majoritate sa rasturnam acest Guvern", a spus Ciolacu, la Antena 3.CITESTE SI: Marcel Ciolacu: "Pe 17 august, PSD va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului Orban" El a adaugat ca cei care sunt acum la Palatul Victoria "nu se pricep sa guverneze"."Nu au specialisti, nu stiu sa gestioneze pandemia, nu au avut capacitatea de a crea un parteneriat intre ei si populatie. Pentru ca populatia sa aiba incredere, acest parteneriat il castigi prin specialisti. Noi, cand am vazut ca este pandemie, primii oameni pe care i-am abordat de a veni in Parlamentul Romaniei au fost domnii Streinu Cercel si Rafila, cei mai buni specialisti in domeniu", a afirmat Ciolacu.