Ciolacu: "Daca ar fi sa dam crezare presedintelui, Guvernul trebuie sa dubleze alocatiile si sa creasca pensiile cu 40%"

"Daca ar fi sa dam crezare anuntului triumfalist al presedintelui Iohannis de la Bruxelles, Guvernul PNL trebuie sa dubleze alocatiile si sa creasca pensiile cu 40%. Nu mai are nicio scuza! Faceti investitiile din bani europeni si cresteti puterea de cumparare a romanilor! Il astept pe Orban sa le spuna romanilor cati din acesti bani sunt, de fapt, imprumuturi si nu alocari nerambursabile, cati sunt pentru relansarea economica rapida si cati sunt pentru exercitiul financiar 2021 - 2027", a scris Ciolacu, pe Facebook Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca Romania va beneficia de aproape 80 de miliarde de euro pentru proiecte europene, indicand constructia de spitale , scoli, modernizarea marilor sisteme publice, precum si reconstructia economica."Dupa discutii foarte complicate, dupa negocieri foarte complicate, dupa patru zile si patru nopti de negociere, am obtinut pentru Romania o suma impresionanta - 79,9 miliarde de euro pentru proiectele europene, negocieri care ne permit acum sa trecem la etapa urmatoare. Vom folosi aceasta suma de 80 de miliarde pentru a reface infrastructura in Romania, pentru a construi spitale, scoli, pentru a moderniza marile sisteme publice. Este, de asemenea, foarte important de stiut ca o parte semnificativa din acesti bani vor fi folositi pentru relansare, pentru revigorare economica", a declarat Iohannis, la Bruxelles, la finalul reuniunii extraordinare a Consiliului European.