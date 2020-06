Ciolacu: "Sunt sanse mari ca la alegerile viitoare sa avem o alianta electorala"

Ziare.

"Este posibil la locale sa existe aliante punctuale, pe zone, si sunt mari sanse ca la viitoarele alegeri sa avem o alianta electorala, mai multe partide sa participe impreuna. Da, este normal. Eu am toata deschiderea pentru asa ceva. Sper sa gasim calea ce am buna", a declarat Ciolacu la Romania TV, raspunzand unei intrebari referitoare la posibilitatea ca PSD sa formeze aliante cu ALDE si Pro Romania.El a mai spus ca social-democratii considera ca trebuie sa organizeze Congresul PSD pana la alegerile locale si parlamentare si a reafirmat ca va candida pentru functia de presedinte al partidului."Toti colegii am hotarat ca va trebui facut un congres cat mai repede, pana in alegerile locale si parlamentare, unde o anumita conducere sa-si asume acest ciclu electoral. E pentru prima oara cand venim cu o echipa atat de aproape de alegeri. (Voi candida n.r.) la functia de presedinte, am si anuntat, impreuna cu o echipa si cu un proiect politic. Si nu numai, poate pana atunci stanga romaneasca se reuneste cu anumite valente liberale si vom veni chiar cu un proiect alternativ de guvernare", a mai declarat Marcel Ciolacu.Intrebat cine este "stanga romaneasca" in afara de PSD, Ciolacu a spus ca sunt discutii cu Pro Romania, ALDE, cu sindicate si chiar cu fermieri.