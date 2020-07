Ciolacu: Vom depune motiune de cenzura impotriva Guvernului Orban si demersul va reusi suta la suta

"Nu este nici prima nici ultima oara, vom depune o motiune de cenzura si va trece suta la suta aceasta motiune. Depunerea motiunii de cenzura tine de mai multi factori, in primul rand sa treaca. Eu am spus ca, in momentul in care vom depune motiune de cenzura, motiunea de cenzura trece suta la suta. Momentul (depunerii - n.r.) este o decizie politica si se ia intr-un for politic, respectiv in Comitetul Executiv al partidului si in discutii cu ceilalti presedinti de partid cu reprezentare in Parlamentul Romaniei", a declarat Marcel Ciolacu, luni, intr-o conferinta de presa, intrebat daca in CExN al PSD a fost luata vreo decizie privind depunerea motiunii de cenzura anuntata de social-democrati.El a adaugat ca, in acest moment, PSD are 204 voturi."Ca sa treaca o motiune de cenzura trebuie 230", a mai spus Ciolacu.