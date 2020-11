CJSU Ilfov: Ciorogarla iese din carantina. Ce restrictii raman valabile

CJSU Ilfov a adoptat, in sedinta de joi, o hotarare conform careia, avand in vedere ca in Ciorogarla rata de incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este mai mare de 3 la mia de locuitori, respectiv 4,45 la mia de locuitori, dupa incetarea aplicabilitatii masurii de carantina zonala instituite prin Ordinul sefului DSU din 13 noiembrie, incepand de joi, 26 noiembrie, ora 20,00, pana pe 6 decembrie, ora 20,00, se pun in aplicare prevederile Hotararii CJSU nr. 52 din 23 noiembrie.Ca urmare, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor este interzisa.De asemenea, activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati.Sunt interzise activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, precum si organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte.Pe 23 noiembrie, CJSU Ilfov a dispus aceste masuri pentru localitatile ilfovene ce nu sunt carantinate, avand in vedere ca incidenta COVID-19 la mia de locuitori era de 8,13 in judet.Citeste si: Cod galben de ceata in 11 judete in urmatoarele ore