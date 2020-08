Ciprian Ciucu si-a depus candidatura pentru Primaria Sectorului 6 al Capitalei. "Vom schimba fata acestui sector"

El a declarat ca si-a depus candidatura pentru a aduce o mai buna guvernare in Sectorul 6, obiectivul sau fiind atingerea performantei, "care nu a existat in aceasta primarie", eliminarea coruptiei si a risipei."Mi-am depus candidatura pentru Primaria Sectorului 6 pentru a aduce buna guvernare in acest sector, care a avut mult de suferit in ultimii opt ani. Performanta nu a existat in aceasta primarie si, impreuna cu echipa PNL de consilieri, impreuna cu echipa de consilieri a Aliantei USR PLUS, chiar vom schimba fata acestui sector. Vom elimina coruptia si risipa si vom elimina toate conexiunile pe care interlopii le au in acest sector, ma refer la relatiile cu primaria", a sustinut Ciucu.El si-a exprimat convingerea ca atat Nicusor Dan , la Primaria Generala a Capitalei, cat si candidatii de sector ai PNL si USR PLUS vor repurta victorii in alegerile locale din 27 septembrie."Astazi este ziua in care echipele noastre vor depune mai multe candidaturi si sunt convins ca in alegerile din 27 septembrie Nicusor Dan va fi primar general al Capitalei, iar candidatii sustinuti de PNL, USR si PLUS vor fi primari la sectoarele Bucurestiului", a afirmat Ciucu.