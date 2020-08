Ciprian Pian, noul sef al clanului Duduianu, "se lupta" cu rivalii pe YouTube si Tik-Tok. Are sute de mii de urmaritori

Filmuletul a avut 147.400 de vizionari.

Manelistii ii compun melodii lui Ciprian Pian

Influencer

Ciprian Pian, noul sef al Clanului Duduianu, este vedeta pe YouTube, Facebook si Tik-Tok. Are sute de mii de urmaritori. Chiar in ziua in care Emi Pian a murit, Ciprian a postat un filmulet in care ii ameninta pe cei care au tupeu sa se lege de el."Chiar te rog din sufletul meu, care te vezi in stare sa imi iei sapca din cap si sa nu mai mi-o dai, sa iti ajute Dumnezeu si Isus Hristos, Ai inteles? Si mai departe, intelegeti voi. Ca vad ca ati avansat asa... v-am lasat in pace sa vad unde ajungeti fiecare... direct la tigani ma refer. Nu la romani, direct la t*** () personal...Care ai ceva cu mine sau cu fratii mei... eu evit sa nu ajungem dusmani cu verii nostri si voi nu tineti cont. Cine mi-a luat sapca din cap, ori acum, ori peste 10 ani, tot trebuie sa mi-o dea inapoi. ", spune Laurentiu Duduianu, cunoscut ca Ciprian Pian, pe canalul de YouTube."Si mai e ceva, voi cei care pronuntati numele nostru Ciprian cu Emi, nu aveti minte. pai cine pronunta numale noastre trebuie sa fie cum trebuie, nu asa oricine," a mai spus Ciprian Pian in live.Si Gratian Pian a intervenit "mai mult nu spunem, ca sa se inteleaga. Noi tinem cont foarte mult de unchiul si de verii nostri. Vad ca in alte parti nu se tine cont ca suntem si noi veri, ca suntem neam. Ce facem acum, ne tragem de sireturi asa, e urat".Ciprian Pian este vedeta si pe Tik-Tok. Are sute de postari cu manelisti care ii compun melodii il care descriu cat de smecher este el.Pe langa aceste dedicatii, fratele interlopului Emi Pian a lansat si o amenintare"Am pistol si celular, nu-mi e frica de dujmani ca daca ma supar ii bag in portbagaj"se aude pe fundal, in timp ce Laurentiu Duduianu filmeaza un portbagaj deschis al unei masini.Ciprian Pian a postat pe Tik-tok cum isi cumpara el haine de firma de la un magazin din Bucuresti, unde patronul deschide special pentru el cu o ora inaite de inceperea programului.Ciprian Pian si fratele sau, Gratian Pian, au fost saltati de politie , miercuri, in urma unor perchezitii facute in dosarul in care este se cerceteaza deceseul lui Emi Pian.Florin Mototolea a fost omorat pe 4 august, pe o strada din Cartierul Giulesti, dupa o partida de barbut.Mai multe persoane au fost audiate in acest dosar, iar un rival al clanului Duduianu, Richard Gheroghe, a fost arestat, el fiind suspect principal.