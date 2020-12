UPDATE Fiii liderului interlop Niculae Duduianu au primit permisii pentru a iesi din inchisoare si a participa la inmormantarea tatalui lor

In urma informatiilor conform carora sute de oameni s-au strans la funeraliile lui Nicolae Pian, politia spune ca in lege nu se prevede un numar maxim de persoane care pot participa la o inmormantare "Cu privire la numarul de persoane ce pot asista la momentul funerar, precizam:Conform Ordinului comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Afacerilor Interne 1103/17.06.2020, slujbele private sunt organizate in asa fel incat sa fie asigurata o suprafata de minim 4 mp pentru fiecare persoana si o distanta de minimum 2 m intre persoane. Este obligatorie purtarea mastii.Nu se prevede un numar expres de persoane, iar slujba cu caracter privat nu este considerata adunare publica.In situatia in care nu sunt respectate aceste prevederi, persoanele vor fi sanctionate pentru nerespectarea prevederilor Legii nr 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19", a transmis Politia Capitalei.Niculae Duduianu (70 de ani), zis "Regele Pian", a murit marti, 1 decembrie, la Penitenciarul-Spital din Mioveni, unde era internat din cauza unor probleme de sanatate.Cei doi fii ai sau, Gratian si Ciprian au putut merge la funeralii. Ei au primit permisie sa fie dusi cu escorta la cimitirul unde va avea loc inmormantarea, au anuntat oficialii Politiei Capitalei."Cu privire la doi membri ai familiei, aflati sub masura arestului preventiv, instanta a dispus ca, pentru un interval limitat de timp, sa participe la funeralii", a transmis Politia.Citeste si: