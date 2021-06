Circulatie blocata pe DN 7 intre Pitesti si Ramnicu Valcea. Traficul a fost deviat prin Curtea de Arges

"Politistii Serviciului Rutier Arges sunt la fata locului pentru asigurarea masurilor necesare reluarii traficului in conditii de siguranta. Traficul este deviat pe DN 7C - Curtea de Arges", precizeaza IPJ Arges.Traficul rutier a fost blocat vineri dimineata pe DN 7, intre Pitesti si Ramnicu Valcea, dupa ce un autocamion a ramas imobilizat pe carosabil.Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, incidentul a avut loc in zona localitatii Draganu."In judetul Arges, circulatia rutiera pe DN7 Pitesti - Ramnicu Valcea, in localitatea Draganu (km 131+300 de metri), a fost oprita, din cauza unui autotren ramas imobilizat pe suprafata de rulare, in urma unui eveniment rutier", a precizat Centrul INFOTRAFIC.Inspectoratul de Politie Judetean Arges a informat ca autocamionul a intrat intr-un sant de la marginea drumului, evenimentul rutier fiind fara victime Circulatia urmeaza sa fie reluata dupa indepartarea autovehiculului de pe carosabil.