Circulatia rutiera pe Transalpina, inchisa partial in weekend pentru desfasurarea Campionatului National de Drift

"Sambata, 26 septembrie, si duminica, 27 septembrie 2020, se inchide circulatia rutiera pe Transalpina (DN67C), intre km 38+500 - km 41+500, in vederea desfasurarii Campionatului National de Drift - Etapa a IV-a, astfel: in data de 26.09.2020, intre orele 8:00 - 13:00 si 15:00 - 20:00 si in data de 27.09.2020 intre orele 8:00 - 13:00 si 15:00 - 20:00", precizeaza CNAIR intr-un comunicat remis AGERPRES.Pentru asigurarea traficului rutier in conditii de siguranta si protejarea participantilor la competitie, circulatia rutiera se va desfasura cu sprijinul echipajelor din cadrul Politiei Rutiere, precizeaza sursa citata.