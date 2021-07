O persoana ranita si circulatie blocata pe Centura Capitalei, dupa un accident in care au fost implicate trei masini si un TIR

"Trei autoturisme si un autotren au fost implicate intr-un accident, la kilometrul 38 pe DNCB (Centura Bucuresti), in zona localitatii Magurele, judetul Ilfov", conform Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.O persoana a suferit leziuni in urma coliziunii.Circulatia este intrerupta pentru aproximativ 30 de minute in vederea cercetarilor la locul producerii evenimentului rutier.