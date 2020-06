Circulatie intrerupta pe doua drumuri nationale din Hunedoara si Cluj si pe un drum judetean din Gorj, din cauza inundatiilor

Ziare.

Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, sambata dimineata, sunt semnalate doua drumuri nationale, respectiv un drum judetean cu circulatia rutiera intrerupta ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile.Astfel, DN 66A Uricani - Campul lui Neag este blocat, la kilometrul 27+900 de metri, in judetul Hunedoara, traficul auto fiind deviat provizoriu pe un drum logistic, pe creasta barajului.De asemenea, este blocat DN 1R, in localitatea Sancraiu, judetul Cluj, circulatia fiind deviata pe DJ 126, prin localitate.Traficul este oprit si pe DJ 672C, in localitatea Runcu, judetul Gorj.Totodata, pentru a permite desfasurarea unei competitii automobilistice, sambata, in intervalul orar 09.30 - 16.30, vor fi instituite restrictii de circulatie pe DN 7C (Transfagarasan), pe tronsonul kilometric 62 (Barajul Vidraru) - 104 (Conacul Ursului).Pe de alta parte, valorile de trafic pe centura Capitalei sunt crescute dinspre localitatea Glina catre Autostrada A2 (localitatea Manolache). Avand in vedere vremea frumoasa din acest week-end, se preconizeaza ca traficul auto catre litoral va fi intens.