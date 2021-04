O cisterna cu 20 de tone de GPL s-a rasturnat in apropierea aeroportului Mihail Kogalniceanu. Pompierii au oprit circulatia in zona

O autocisterna incarcata cu 20 de tone de gaz petrolier lichefiat s-a rasturnat marti, 27 aprilie, in afara carosabilului, pe DN 2A Ovidiu - Harsova, in zona localitatii Mihail Kogalniceanu. Evenimentul nu s-a soldat cu victime , dar pompierii au blocat drumul pe ambele sensuri de mers pentru a preintampina producerea unei tragedii.Potrivit politistilor, accidentul s-a petrecut in jurul orei 16.00, cand ansamblul auto a patruns in sensul giratoriu aflat la intrarea in comuna Mihail Kogalniceanu. Cisterna se deplasa dinspre Ovidiu catre Mihail Kogalniceanu, iar la iesirea din sensul giratoriu s-a rasturnat. Soferul, care se afla singur in cabina, a pierdut controlul directiei, iar autocisterna s-a rasturnat in afara carosabilului. Nu a fost nimeni ranit, dar traficul rutier a fost intrerupt pentru desfasurarea interventiei la locul producerii accidentului, informeaza ctnews.ro.