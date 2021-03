Citu da asigurari: "Nu e niciun proiect pe masa Guvernului privind vaccinarea obligatorie"

"Mesajul era foarte clar si chiar persoanele respective au spus ca sunt pentru vaccinare, doar ca nu vor o vaccinare obligatorie. Niciodata nu am spus ca vaccinarea o sa fie obligatorie, deci nu prea...Am inteles, dar nu e niciun proiect pe masa Guvernului de vaccinare obligatorie... Foarte bun mesajul celor 1.000 de persoane care sustin vaccinarea, deci mergem in directia corecta", a declarat Florin Citu, luni, inainte de Biroul Executiv al PNL CITESTE SI: UPDATE Protest la Parlament: Peste 1.000 de persoane, printre care si membri AUR, scandeaza impotriva obligativitatii vaccinarii si a restrictiilor. Organizatorul, amendat Sute de manifestanti au participat, duminica, la o actiune de protest fata de proiectul de lege referitor la vaccinarea obligatorie , aflat in dezbatere parlamentara, organizarea acestei intruniri fiind a Aliantei Parintilor.CITESTE SI: Anuntul sefei Comisiei Europene referitor la dublarea cantitatii de vaccinuri: "Ne asteptam la o medie de 100 de milioane de doze pe luna""Nu impotriva vaccinarii, dar pentru LIBERTATEA de a decide", a fost sloganul anuntat de catre initiatorii actiunii - Alianta Parintilor si alte patru asociatii, Pro Consumatori, Medici pentru Consimtamant Informat, Neam Unit si Pro Decizii Informate.Cei prezenti au spus ca sunt nemultumiti ca in proiectul de lege privind vaccinarea persoanelor in Romania aflat in dezbaterea Camerei Deputatilor sunt continute prevederi referitoare la obligativitatea vaccinarii pentru intreaga populatie, atat copii cat si pentru adulti, dar si la unele amenzi uriase in caz de refuz.