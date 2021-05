Florin Citu: "Cand am intrat in politica, nu prea stiam eu de ce intru in politica"

Citu este de parere ca tara noastra ar trebui sa fie competitiva la nivel global si ca nu mai trebuie sa stam si sa asteptam investitorii, ci sa mergem noi dupa ei."Cand am intrat in politica, nu prea stiam eu de ce intru in politica. Am intrat in politica pe partea liberala pentru ca sunt liberal si vad lucrurile prin acest filtru. Nu pentru ca am fost in Statele Unite, asa am fost toata viata, cu un stat mai mic in cap. Acum, de cand sunt aici, de cand am intrat in politica, lucrurile incep sa se cristalizeze. Si sunt lucruri pe care noi le tot spunem de 30 de nai de zile si le vrem, dar cumva ne scapa printre degete", a declarat Florin Citu , miercuri seara, la un prodcast.Premierul este de parere ca Romania este mult diferita comparativ cu modul in care arata in urma cu 30 de ani cand a cazut regimul comunist."E adevarat, noi am dezvoltat o societate si astazi Romania este mult diferita de unde era acum 30 de ani. Dar nu este unde vrem noi sa fie sau unde trebuia sa fie. Si asta e problema mea cea mai mare. Inca stam sa facem reforme sau venim cu reforme pe care altii le-au facut acum 30 de ani. Sa avem un sistem de salarizare in sectorul public, de exemplu, care sa lege direct performanta de venit. Este posibil, dar de ctte ori spuna asta cuiva din sistemul public, spune ca e imposibil. Este posibil peste tot in lume, doar in Romania nu este posibil", a mai declarat Citu.Prim-ministrul a mai declarat ca sistemul de pensii din Romania ar trebui sa fie unul sustenabil."Sau trebuie un sistem de pensii sustenabil ca peste 15 ani, cand ies la pensie cei de varsta mea, sa se poata plati si acele pensii. Cu asta ma ocup acum. Sunt lucruri care au fost amanate, trebuiesc facute", a mai declarat Citu.Romania ar trebui sa fie o tara competitiva este de parere premierul."In acelasi timp, eu vreau ca in Romania sa fie competitiv la nivel global. Noi tot spuneam ca avem oameni buni, avem tehnologie, avem de toate si tot suntem ocoliti de investitorii straini. Ceva nu se aseaza cum trebuie. Trebuie sa fim competitivi, trebuie sa fim si noi acolo, in ring, sa ne batem. Si am hotarat ca nu mai stam acasa sa vina investotorii dupa noi si o sa mergem noi dupa ei", a mai declarat Citu.