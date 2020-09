Citu, despre trecerea Romaniei la statutul de piata emergenta: Echivaleaza cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana

Florin Citu a fost prezent, luni, la evenimentul "Romania emergenta", organizat de Bursa de Valori Bucuresti."Cred ca am trecut foarte usor in societate peste ceea ce inseamna sa intri in indicele FTSE Russell. Echivaleaza cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana pentru ca atunci am avut dintr-odata acces la o piata foarte mare, faceam parte dintr-o piata comuna si toate companiile din Romania aveau acces la o piata mai mare. Asta inseamna si sa intri in acest indice FTSE Russell, inseamna ca dintr-o data, companiile din Romania, piata de capital din Romania este vazuta, este la un click distanta de miliarde de euro care vor sa fie investiti. Sunt oameni care se uita in fiecare zi la piete, unde sa investeasca bani, sunt miliarde si miliarde de euro in lumea asta si de acum pot sa investeasca printr-un click si in Romania. Companiile din Romania pot sa se finanteze mult mai usor", a declarat ministrul Finantelor.El a mai spus ca antreprenorii din tara noastra se schimba, se uita la forme diferite de finantare, iar diversificarea este ceea ce ajuta dezvoltarea."Nu ar trebui sa trecem foarte usor peste acest moment in societatea noastra, pentru ca mai mult ca oricand arata o schimbare de paradigma, arata faptul ca antreprenorii din Romania se schimba, avem alt gen de antreprenori, antreprenori care se uita la forme de finantare diferita, nu doar la finantare prin sistem bancar, care este o finantare sanatoasa, e adevarat, dar diversificarea este ceea ce ajuta dezvoltarea. Si finantarea pe piata de capital este o diversificare", a mentionat Florin Citu.El a transmis ca nu a vazut o sustinere a guvernelor anterioare pentru piata de capital."Nu am vazut o sustinere a guvernelor anterioare pentru piata de capital, nu o vedem nici astazi a majoritatii parlamentare socialiste, care din contra, a trecut acea lege prin care se interzice listarea pe piata de capital si aici nu stiu daca este prostie sau oamenii o fac ca sa distruga Romania. Pentru ca listarea pe piata de capital inseamna atragerea de capital, inseamna investitii, nu inseamna ca vinzi proprietati sau ne vindem tara. Asa se finanteaza companiile ori prin imprumuturi, ori prin lista si inseamna sa atragi capital. Nu cred ca este prostie, este mai mult rea vointa", a explicat Florin Citu.El a precizat ca a fost realizat un sistem de bonificatii pentru a ajuta companiile sa se capitalizeze."In planul de reconstructie a Romaniei este un proiect de lege care este foarte important si care va ajuta piata de capital. Asa ceva nu s-a mai facut in Romania pana astazi. Am venit cu un sistem de bonificatii pentru a ajuta companiile sa se capitalizeze in Romania. O problema a companiilor din Romania de care ne-am lovit toti, si sistemul financiar-bancar, si cand am avut IMM-Invest, a fost faptul ca in Romania au capital negativ. Am venit cu aceasta masura de bonificatii care este cea mai generoasa din Uniunea Europeana pe cinci ani de zile pentru a sustine recapitalizarea companiilor. Multe dintre aceste companii vor folosi piata de capital pentru a-si creste capitalul. Foarte bine. Noi vrem doar sa vedem ca se recapitalizeaza, ca trec pe pozitiv pentru ca o economie sanatoasa are si companii sanatoase, companii cu capital pozitiv", a mai afirmat ministrul Finantelor.El a tinut sa dea un mesaj investitorilor si in legatura cu cresterea pensiilor."Pentru ca suntem la piata de capital si la noi se uita foarte multi investitori trebuie sa dau un mesaj pentru investitori. Am avut saptamana trecuta mai multe discutii si trebuie sa explicam ce se intampla astazi in Parlamentul Romaniei pentru ca apar ingrijorari la faptul ca opozitia, socialistii, readuc din nou in discutie cresterea punctului de pensie cu 40%, asta dupa ce Guvernul a facut un lucru care este unic in Uniunea Europeana si cred ca in lume. Da cresti cheltuielile cu pensiile, cu alocatiile intr-un moment in care trecem prin cea mai mare criza economica. Vreau sa-i asigur atat pe investitori, cat si pe agentiile de rating si cei pe piata de capital ca acest Guvern nu va permite modificarea punctului de pensie in acest an, ramane asa cum am stabilit la rectificarea bugetara, nu vom permite in acest an o crestere a punctului de pensie peste ceea ce s-a putut face in acest moment. Acesta este mesajul si de la domnul premier si este si mesajul pe care il dau astazi aici pentru ca nu trebuie sa avem aceste ingrijorari pe piata de capital. Garantam ca vom gestiona finantele publice si acesta este un mesaj si pentru domnul presedinte, cu responsabilitate si precautie", a mai declarat Florin Citu.