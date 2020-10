VIDEO Florin Citu il invita pe Marcel Ciolacu la discutiile cu reprezentantii agentiilor de rating si ai Comisiei Europene

"Azi sunt aici pentru a trage un semnal de alarma, pentru ca urmeaza evaluari ale ratingului de tara de la cele trei companii. (...) Pana acum PSD a venit cu declaratii publice in special, dar de ceva vreme, cred ca de doua saptamani, exista un document scris care se va transforma in lege, are foarte multe promisiuni, asa numitul program de guvernare al PSD. Este un program toxic de distrugere a economiei Romaniei. Acesta e numele sub care ar trebui sa fie cunoscut. (...) Ceea ce propune PSD prin acest program de guvernare reprezinta o crima cu premeditare asupra stabilitatii economice. Spun cu premeditare pentru ca PSD stie foarte bine care sunt elementele care vor duce imediat la reducere ratingului de tara, stie foarte bine pentru ca anul trecut - am aici corespondenta intre PSD si agentiile de rating - PSD le promitea agentiilor de rating ca exista in proiectele de legi care cresteau cheltuielile neproductive, exista elemente care ar fi permis sa schimbe evolutia acestor cheltuieli, promiteau reducerea acestor cheltuiel", a declarat Florin Citu.Acesta i-a cerut lui Marcel Ciolacu sa inceteze: "Domnule Ciolacu, stop! Este momentul sa va opriti! Nu mai este momentul sa ne jucam, e momentul sa face diferenta intre oamenii politici si oamenii de stat"."Urmeaza discutii foarte dure cu agentiile de rating si cu Comisia Europeana. Va invit sa participati alaturi de mine la aceste discutii cu Comisia Europeana, cu comisarul pentru buget, cu comisarul pentru economie si cu agentiile de rating. Acolo veti vedea la prima mana ca ceea ce propuneti dvs duce la reducerea ratingului de tara si la pierderea de fonduri europene. Vom inregistra aceste discutii, iar romanii vor alege in consecinta. Daca nu veti da curs acestei invitatii vin cu alta propunere: va solicit imperios un exercitiu democratic: eu, senatorul Florin Citu si dvs., deputatul Marcel Ciolacu renuntam fiecare la imunitatea pentru declaratiile politice publice referitoare la stabilitatea economica. Astfel, va raspunde penal cine mine", a mai afirmat Citu.PSD a prezentat, in 30 august, principalele propuneri din programul de guvernare al partidului.Printre altele, social-democratii promit ca "se tin de ce spune legea" in privinta majorarii pensiilor si alocatiilor pentru copii, dar promit si testare in masa pentru COVID-19, masti de protectie, tablete si laptopuri cu abonament la internet, dublarea fondurilor pentru programele Rabla Clasic sau Rabla pentru electrocasnice. Sursele de finantare ar urma sa provina din fondurile pentru investitii, fonduri europene, o mai buna colectare a taxelor si parteneriate public-private.