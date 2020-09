Citu prezinta un document in care Eugen Teodorovici vorbea, in 2019, despre riscul majorarii pensiilor cu 40%

Teodorovici a cerut "sa se evite angajarea de cheltuieli suplimentare" dar si "reanalizarea calendarului" de implementare a Legii pensiilor.Potrivit lui Citu, Guvernul PSD recunoastea ca nu putea creste pensiile decat in mod esalonat."Am cu mine documentul pe care l-au aprobat in Guvern anul trecut, o nota de informare, prin care Guvernul PSD recunostea ca nu poate sa creasca pensiile decat esalonat. Se propunea in Guvern o reesalonare a pensiilor, pentru ca nu isi permiteau sa faca o crestere cu 40 la suta", a afirmat ministrul Finantelor, Florin Citu, intr-o conferinta de presa.Citu a precizat ca socul unei majorari cu 40 la suta ar fi fost foarte mare si greu de administrat."Va spun ca discutiile cu institutiile internationale care ne monitorizeaza, cu Comisia Europeana au fost dure de fiecare data. Nimeni nu intelege cum poti sa-ti arunci tara si finantele in aer intr-o situatie limita. Cand am venit anul trecut la guvernare erau facturi neplatite de trei sau patru ani de zile. Erau trei miliarde de lei stoc pentru concediile medicale neplatite. Erau patru miliarde de lei la PNDL, era un miliard de lei la Start Up Nation. Toate acele facturi le-am platit noi. Si-au dat seama ca nu au bani, pentru ca aveau acele facturi neplatite si au venit cu aceasta nota de informare in Guvern. Prezint astazi acest document. Este momentul ca romanii sa stie ca socialistii i-au mintit si niciodata nu au avut de gand sa creasca pensiile cu suma pe care o spuneau", a afirmat ministrul Finantelor.Potrivit documentului, reprezentantii FMI, ai agentiilor de rating, dar si cei ai Comisiei europene si-au manifestat "ingrijorarea cu privire la capacitatea autoritatilor de a asigura respectarea tintei de deficit"."Delegatia Romaniei a mentionat ca, daca pentru anul 2020 exista posibilitatea stabilirii unei tinte pentru deficitul bugetar, in conditiile cresterii punctului de pensie cu 40%, pe seama reducerii drastice a investitilor publice, in anul 2021 este putin probabil sa se respecte limita de 3% din BIP, corelat cu calendarul privind cresterea pensiilor propus prin Legea 217/ 2019", se arata in documentul semnat de Eugen Teodorovici, in 2019.De asemenea, se discuta despre depasirea acestei tinte de deficit in 2020 si 2021.Eugen Teodorovici a cerut Guvernului PSD "sa se evite angajarea de cheltuieli suplimentare" dar si "reanalizarea calendarului" de implementare a Legii pensiilor."Va adresam rugamintea de a dispune demersurile necesare,astfel incat prin orice initiativa legislativa sa se evite angajarea de cheltuieli bugetare suplimentare, cu impact pe deficitul bugetar al anului curent si al anilor urmatori, precum si identificarea de economii de cheltuieli bugetare care sa nu mai fie angajate pentru alte proiecte, astfel incat sa se realizeze incadrarea in tintele de deficit aprobate/asumate. Totodata, va rugam sa dispuneti reanalizarea calendarului de implementare a prevederilor Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii in ceea ce priveste cresterea pensiilor pentru respectarea limitei de 3% din PIB pentru deficitul bugetar aferent perioadei 2020 - 2023", se arata in nota de informare semnata de Eugen Teodorovici.