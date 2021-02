Citu sustine ca Romania a avut cea mai mare crestere economica din UE in trimestrul IV. "Au incercat sa ma contrazica trompetele PSD-iste, dar s-a adeverit ce am zis eu"

"Stiri foarte bune astazi pentru economia Romaniei. Ceea ce am spus in 2020, si in tot timpul anului, si au incercat sa ma contrazica trompetele PSD -iste s-a adeverit: Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana in trimestrul IV si una dintre cele mai mici caderi ale economiei. Se spunea ca vom duce economia de rapa: -9, -10, -7. Economia Romaniei a avut o contractie de -3,9 si o crestere economica de circa 3% in trimestrul IV, una dintre singurele tari din UE care a evitat recesiunea tehnica", a explicat premierul.CITAT: VIDEO Florin Citu, despre introducerea pasaportului de vaccinare: "Discutia este prematura" El a subliniat ca, potrivit datelor, Romania are sansa ca, in trimestrul I al acestui an, sa revina "cu economia pe plus", respectiv "sa recuperam tot ceea ce am pierdut din cauza crizei de anul trecut"."Asta inseamna foarte clar ca masurile pe care le-am luat anul trecut si pentru care am fost atacati aproape zilnic au fost masuri foarte bune, care au dat rezultate, si asa vom continua si in 2021", a precizat Florin Citu.