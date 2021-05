Florin Citu: "Vreau ca romanii sa urce pe autostrada la Constanta si sa ajunga la Viena sa bea o cafea"

Premierul Florin Citu spune ca regiunile Romaniei trebuie unite prin autostrazi, astfel incat Romania sa se poata dezvolta mai bine. "Vreau sa trecem Carpatii cu autostrada", a adaugat el."In urmatorii 5 ani o sa facem mai mult pentru romani, pentru ca suntem datori si avem restante, statul are restante si trebuie sa le platim. Cred ca in urmatorii 5 ani trebuie sa incheiem un capitol trist din istoria Romaniei, sa terminam autostrada Sibiu-Pitesti", a spus Citu in cadrul podcastului "Fain & Simplu cu Mihai Morar", potrivit Digi24. "Vreau ca romanii sa se urce pe autostrada la Constanta si sa ajunga lejer la Viena sa bea o cafea. Vreau sa trecem Carpatii cu autostrada, e foarte important pentru mine. Trebuie sa unim Romania: si Ardealul si Moldova si Muntenia sa fie unite si prin autostrazi. E important, ca asa le dezvoltam pe toate", a adaugat el."Trebuie sa dezvoltam Romania. Trebuie sa legi aceste regiuni. Si ele se vor dezvolta natural. Nu trebuie sa faci vreun plan national. Toata lumea vine cu un plan national de dezvoltare. Eu nu cred in asa ceva - planuri pe 20-30 de ani care iti spun investim aici, aici. Nu. Capitalul se duce acolo unde randamentul e cel mai mare. Oricat de interesanti si inteligenti am fi noi, nu stim mai bine decat persoanele private - cei care-si asuma riscul, pana la urma, ce sa faca cu banii lor. Noi doar trebuie sa le cream niste conditii in care sa dezvolte", a explicat premierul.