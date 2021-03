FOTO Gafa ministrului Apararii. Ciuca a publicat pe Facebook o fotografie in care apar mai multe parole ale unui call center al Armatei

Fotografia cu pricina a fost stearsa de pe contul de Facebook al ministrului in cateva ore, in schimb ea a supravietuit pe reteaua de socializare dupa ce a fost descarcata si incarcata din nou de Ana Poenariu, jurnalista la Rise Project, si preluata de mai multe persoane.Nicolae Ciuca a postat mai multe fotografii in care relata ca impreuna cu colegii parlamentari din comisiile de aparare a vizitat astazi, la Sibiu, Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu"."Impreuna cu colegii mei parlamentari din comisiile de aparare am vizitat astazi, la Sibiu, Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu", una dintre cele mai moderne institutii de invatamant universitar din Romania. Prima vizita in unitati ale MApN a membrilor Comisiilor pentru aparare din Senat si Camera Deputatilor a fost intr-o institutie de invatamant superior pentru a vedea care sunt valorile sistemului de formare, educare si dezvoltare a leadership-ului militar, acolo unde se pregatesc ofiterii din cea mai numeroasa categorie de forte a Armatei Romaniei.Impreuna cu seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, le-am prezentat parlamentarilor misiunile, prioritatile si programele de inzestrare ale Armatei Romaniei - in derulare si de perspectiva", a scris Nicolae Ciuca pe Facebook.