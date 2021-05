Cu ce se mai lauda interlopii pe internet. Petreceri si amenintari pe retelele de socializare VIDEO

Toate afacerile din Constanta se fac cu "acordul lor"

Anaser Duduianu a inceput scoala de smecheri

Adrian Corduneanu (Beleaua) se lauda zilele trecute ca are 5.000 de urmaritori intr-un live pe TikTok si le raspundea unor comentatori care "vorbesc urat" ca nu e loc pentru ei prin centrul Iasului si sa isi vada de treaba lor."Nu stii ca nu e loc, ca v-am bagat numai sub mese si v-am calcat si v-am calarit toata viata voastra si va calcam si va batem. Stati in banca voastra", a transmis liderul interlop pe TikTok.Insa acestea nu sunt singurele amenintari pe retelele de socializare. In urma cu mai bine de o luna, interlopul Gone Barcsa din Reghin, a ajuns la Constanta cu scopul de a atentiona toti membrii comunitatii rome din tot judetul Constanta, ca cine doreste sa isi deschida vreo afacere, sa-l contacteze pe el sau pe oamenii lui, altfel va fi "deranj", conform stirinews.ro In data de 30.03.2021 a postat un video pe pagina lui de Facebook unde apare flancat de lideri ai comunitatii rome din Constanta - Sofian, liderul romilor din Palazu Mare si Rifian Petrache, liderul romilor din Bratianu, pe care i-a numit generalii si reprezentantii lui in judetul Constanta.Pentru a isi putea intinde sfera de influenta pe teritoriul Constantei, el a primit acordul clanului Bancuta, condus de Bancuta Cocos.Ulterior, interlopii si-au cerut scuze de la constanteni si de la autoritati , spunand ca nu s-a inteles bine ce au vrut sa spuna, deoarece nu se exprima prea bine gramatical.Adrian Minune, mesaj pentru fiul lui Nat Minca din clanul SadoveanuDe curand a fost ziua lui Mally Nat, fiul lui Nat Minca din clanul Sadoveanu. Manelistii si prietenii lui Minca s-au intrecut in urari. Adian Minune a tinut sa-i ureze "La multi ani" din Italia, iar Tzanca Uraganul i-a dedicat o melodie in trafic , in timp ce conducea.De asemenea, pe contul de Facebook al Lui Mally Nat a aparut o postare cu o petrecere, in Chitila, la care canta manelistul Florin Salam. Dedicatiile sunt facute pentru clanul Sadoveanu.Aneser Duduianu este, dupa moartea celebrului Emi Pian, unul dintre cei mai influenti interlopi din clanul Duduianu. In prezent se afla pe lista Most Wanted a Politiei Romane. Pe numele lui este emis un mandat de arestare pentru talharie si santaj. Este vorba despre un scandal din vara anului trecut in care mai multi manelisti au fost batuti si jefuiti de bani.Pe 15 mai a postat pe Facebook o informare conform careia "a inceput un job nou la Sef la scoala de smecheri".Se pare ca Anaser este inca la Londra, unde a participat de curand la o petrecere.