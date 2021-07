Doi membri ai clanului Duduianu, retinuti in cazul unei masini furate. Victima a fost santajata VIDEO

Potrivit politistilor, cercetarile in acest dosar au fost deschise in luna mai, cand o persoana a sesizat disparitia autoturismului, parcat pe o strada din Sectorul 1."Ulterior, persoana vatamata, ar fi fost contactata de persoane necunoscute, care i-ar fi transmis ca in schimbul unor sume de bani, vor determina persoanele care au sustras autoturismul sa il inapoieze. Una dintre persoane, pe numele careia era emis mandat de aducere, a fost depistata pe raza judetului Ialomita", a transmis Politia Capitalei.Potrivit politistilor, in masina barbatului "saltat" de pe autostrada au fost gasite si ridicate sume de bani in lei si euro, precum si o arma neletala, supusa autorizarii, pentru care nu detine permis. Potrivit unor surse apropiate anchetei, vizati de ancheta sunt doi membri ai clanului Duduianu: Elvis Pian, fratele lui Emi Pian, omorat intr-o rafuiala interlopa, si Amar, varul fostului lider al clanului Duduianu.