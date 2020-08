Clarificare in privinta voucherelor de vacanta: "Sub nicio forma titularul nu poate pretinde bani cash in contravaloarea acestora"

Potrivit lui Pirjol, voucherele au fost emise pentru vacante in Romania si trebuie folosite obligatoriu in acest sens. "Exista posibilitatea ca turistul sa nu isi indeplineasca sejurul din motive independente de el. Bineinteles ca, sub o forma sau alta, voucherul trebuie sa poata sa fie rambursat, dar sub nicio forma turistul nu poate pretinde bani cash in contravaloarea acestor vouchere", a declarat Pirjol in timpul unei interventii la TVR.In ultimele zile, in mass media din Romania a circulat o informatie potrivit careia voucherele de vacanta ar putea fi returnate, iar titularul sa primeasca contravaloarea acestora in bani.