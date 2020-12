Claudiu Tarziu: Grupurile parlamentare ale AUR vor sesiza Curtea Constitutionala asupra faptului ca, formal, nu au fost indeplinite procedurile legale pentru investirea acestui Guvern

"Audierile din comisii au fost formale, grabite si fara posibilitatea de a analiza programul de guvernare. Vad ca in sala au fost voci care de care mai puternice si triumfaliste arcului guvernamentale. Eu i-as sfatui pe colegii din coalitia din guvernare ca si pe cei care vor sa ocupe posturi ministeriale, impreuna cu presedintele statului, domnul Klaus Iohannis , sa mai astepte nitel, sa nu se bucure prea devreme. Grupurile parlamentare ale AUR vor sesiza Curtea Constitutionala asupra faptului ca, formal, nu au fost indeplinite procedurile legale pentru investirea acestui Guvern. De aceea va rog sa asteptati decizia Curtii Constitutionale. Daca va fi favorabila dumneavoastra, va urez un singur lucru, Guvernului - Cadere usoara!", a afirmat Claudiu Tarziu, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului.Anterior, liderul deputatilor AUR George Simion a declarat ca solicitarea Aliantei pentru Unirea Romanilor pentru noul Guvern este redeschiderea scolilor. El a indemnat romanii sa nu mai plateasca taxe si biruri, pentru ca oricum Executivul ne va indatora. Simion si-a inceput discursul cu cateva versuri scrise de Adrian Paunescu "Capul lui Mihai Viteazu' la Turda se ridica / Si intreaba de ce Tara a ramas asa de mica/ Si Campia Turdei trista ii raspunde lui cu jale: Fiindca astazi ducem lipsa capului Mariei Tale!".Parlamentul dezbate si urmeaza sa voteze in plenul reunit de miercuri investirea Guvernului Citu.AUR a sesizat CCR si cu privire la alegerea presedintelui Camerei Deputatilor Ludovic Orban . Curtea va dezbate obiectia de neconstitutionalitate pe 14 ianuarie 2021.CITESTE SI: George Simion (AUR), indemn de la tribuna Parlamentului: "Refuzati sa mai platiti biruri, sa mai platiti taxe"