Clerul musulman al Indoneziei declara vaccinul produs de Sinovac Biotech "sfant si halal"

Indonezia, tara cu cel mai mare numar de musulmani din lume, a achizitionat 3 milioane de doze de CoronaVac si intentioneaza sa le utilizeze cand isi va demara campania de vaccinare, miercuri, presedintele Joko Widodo urmand sa fie primul vaccinat.Asrorun Niam Sholeh de la Comisia fatwa a Consiliului a declarat vineri in cadrul unei conferinte de presa ca vaccinul CoronaVac produs de Sinovac este "sfant si halal", chiar daca autorizarea lui depinde inca de Agentia indoneziana pentru alimente si medicamente (BPOM)."Aceasta ar putea fi informatia care sa linisteasca oamenii, mai ales pe musulmani", a spus Niam.Indonezia se confrunta cu cea mai grava epidemie de COVID-19 din Asia de Sud-Est si autoritatile indoneziene se bazeaza pe un vaccin care sa ajute la depasirea crizelor economica si de sanatate care fac ravagii in tara.Vineri, in Indonezia a fost inregistrat pentru a treia zi consecutiv un numar-record de contaminari, de peste 10.000 de infectari zilnice, si a fost depasit nivelul de 800.000 de contaminari inregistrate in total in aceasta tara, printre cele mai mari cifre din Asia.Astfel, Indonezia a raportat vineri 10.617 de noi cazuri de contaminare, ceea ce a facut ca numarul total de infectari sa ajunga la 808.340. De asemenea, au fost inregistrate in total 23,753 de decese cauzate de COVID-19.BPOM si-a exprimat speranta ca o aprobare de urgenta a CoronaVac, care depinde de testarile vaccinului in Indonezia, va fi data inainte de ziua de miercuri.CoronaVac a avut o eficienta de 78% in timpul ultimului stadiu al testelor efectuate in Brazilia.