Clotilde Armand: "Nu se mai anuleaza alegerile si nu se mai renumara voturile. Telenovela pesedista a contestatiilor s-a terminat"

"Biroul Municipiului Bucuresti a respins in urma cu cateva minute (11 la 4 voturi) contestatiile PSD impotriva mea. Astfel, in Sectorul 1 nu se mai anuleaza alegerile si nu se mai renumara voturile. Telenovela pesedista a contestatiilor s-a terminat. Manipularea abjecta s-a terminat. Stiu ca le este greu sa creada asta, dar de astazi sunt oficial primarul Sectorului 1", a scris Clotilde Armand, pe Facebook.Biroul electoral de circumscriptiei a Minicipiului Bucuresti a decis duminica faptul ca nu se mai renumara voturile la Sectorul 1 si Sectorul 5, au declarat surse ale institutiei, pentru News.ro. Biroul Electoral Central a transmis sambata pentru solutionare cererile catre biroul electoral municipal,. BEM are termen pana duminica sa decida, potrivit hotararii BEC.Biroul electoral municipal a hotarat sa admita contestatia impotriva deciziei biroului electoral al sectorului 5 de renumarare a voturilor in sectorul 5 cu 11 voturi "pentru" si patru "impotriva". Privind renumararea voturilor la sector 1, reprezentantii ALDE PNL si PSD au votat pentru renumarare, insa au fost 11 voturi impotriva renumararii, au adaugat sursele citate.Astfel, si Cristian Popescu Piedone este primarul Sectorului 5, in urma rezultatelor alegerilor locale.