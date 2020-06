Cluburile sportive scolare si liceele cu program sportiv isi reiau activitatea. Anuntul Ministerului Educatiei

Ziare.

com

"Astazi, 29 iunie, la sediul Ministerului Tineretului si Sportului, a avut loc o intalnire de lucru intre Monica Anisie , ministrul Educatiei si Cercetarii, si Ionut Stroe , ministrul Tineretului si Sportului. Ministerul Educatiei si Cercetarii a stabilit cadrul pentru reluarea activitatilor in unitatile de invatamant cu program sportiv suplimentar (cluburi sportive scolare) si cele cu program sportiv integrat (liceele si scolile gimnaziale cu clase cu program sportiv). Incepand de azi, 29 iunie 2020, pot fi reluate activitatile sportive (antrenamente/participare la competitiile oficiale), cu respectarea prevederilor Ordinului comun dintre Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii 619/1077 din 12.06.2020", a transmis MEC.La intalnire au participat si reprezentantii federatiilor sportive - sporturi de echipa: Gheorghe Visan - Federatia Romana Volei, Alexandru Dedu - Federatia Romana de Handbal si Alin Petrache - Federatia Romana de Rugby."Ma bucur ca putem sa facem acest anunt, al reluarii activitatilor in unitatile de invatamant cu program sportiv integrat si suplimentar, intrucat sportul detine un rol esential in dezvoltarea armonioasa a copiilor nostri. Au fost multe discutii referitoare la acest subiect, insa deciziile noastre au avut tot timpul in prim-plan siguranta copiilor si a tinerilor. De aceea, sunt increzatoare ca in urma acestui dialog deschis cu Ministerul Tineretului si Sportului se vor concretiza proiecte importante pentru tinerii care vor sa faca sport, proiecte pe care le vom anunta curand", a declarat Monica Anisie, citata intr-un comunicat transmis de Ministerul Educatiei."Doresc sa multumesc Ministerului Educatiei si Cercetarii si doamnei ministru, Monica Anisie, pentru deschiderea si intelegerea pe care ne-au aratat-o. Deschiderea CSS-urilor si a LPS-urilor a fost unul dintre cele mai dezbatute subiecte in ultima perioada cu oamenii din lumea sportului si ma bucur ca am reusit acum sa facem si acest pas! Sunt sigur ca si colegii de la Ministerul Educatiei si Cercetarii vor reusi sa gestioneze foarte bine aceasta situatie, la fel de bine cum au reusit sa organizeze desfasurarea in siguranta a examenelor de evaluare nationala si bacalaureat pentru sutele de mii de copii.Am dorit sa ii avem alaturi de noi la discutia de astazi si pe reprezentantii catorva federatii sportive nationale, pentru a exista acel dialog constructiv care sa ne ofere si solutii, dar si viitoare parteneriate legate de competitiile sportive scolare. Ma bazez foarte mult pe ajutorul Ministerul Educatiei si Cercetarii si, fara a exagera, doresc sa spun ca in ce priveste relansarea sportului de masa in Romania, Ministerul Educatiei si Cercetarii este principalul nostru partener. Cresterea numarului orelor de sport si a numarului celor ce fac sport, precum si crearea unor competitii sportive atractive, care sa implice cat mai multe scoli si elevi de diferite varste, sunt pariul nostru, al celor doua ministere", a declarat Ionut Stroe, ministrul Tineretului si Sportului.