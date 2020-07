Cluj: Aeroportul "Avram Iancu" reia charterele turistice in Romania si in afara tarii

"De astazi, 1 iulie 2020 de pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj se reiau zborurile charter turistice, spre 9 destinatii de vacanta din 5 tari: Grecia, Egipt, Tunisia, Turcia si Romania. Primul zbor turistic al sezonului de vara 2020 a fost operat in dimineata acestei zile de catre operatorul elen Aegean Airlines, spre destinatia Creta-Heraklion din Grecia. Turistii care vor sa isi petreaca vacanta in Grecia au posibilitatea de a alege dintre urmatoarele destinatii: Corfu, Creta-Heraklion, Creta-Chania, Skiathos si Zakynthos", se arata intr-un comunicat trimis, miercuri, de aeroportul clujean.Zborurile de pe aeroportul clujean sunt operate de opt companii aeriene."De asemenea, de pe aeroportul clujean vor fi operate zboruri catre destinatii turistice din Nordul Africii, precum Hurghada - Egipt si Enfidha - Tunisia, iar pentru turistii care doresc sa isi petreaca vacanta in Turcia, vor fi operate zboruri directe catre Antalya. Pentru cei care aleg anul acesta sa isi petreaca vacanta pe litoralul romanesc, compania aeriana Tarom va opera zboruri Cluj-Constanta, incepand cu data de 16 iulie. Odata cu reintroducerea zborurilor catre Constanta, clujenii vor putea ajunge pe litoral mult mai repede, durata zborului fiind de aproximativ o ora. Zborurile turistice sunt operate de catre 8 companii aeriene: Tarom, Air Bucharest, Animawings, Corendon, Freebird, Aegean, Ellinair si Fly Egypt", se mai arata in comunicat.Potrivit sursei citate, pasagerii trebuie sa se prezinte la birourile de check-in din aeroport cu trei ore inainte de zbor si sa respecte masurile impuse de pandemia de COVID-19.