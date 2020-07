Cluj: Trei copii, dntre care unul de sase luni, raniti intr-un accident de circulatie

Potrivit ISU Cluj, echipajele au intervenit, sambata seara, la un accident rutier produs in apropierea localitatii Dabaca."Pompierii au gasit un autoturism rasturnat in afara partii carosabile si ocupanti iesiti din acesta. A fost acordata asistenta medicala de urgenta pentru trei copii, dintre care unul de sase luni", a transmis ISU Cluj.Celelalte victime sunt doua fete, una de 11 si alta de 12 ani. Toti cei trei copii au fost transportati la spital, insotiti de mama lor."Din primele informatii, o conducatoare auto in varsta de 41 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care se deplasa dinspre localitate Dabaca spre Luna de Jos, pe fondul unor preocupari de natura a-i distrage atentia, a pierdut controlul autoturismului, patrunzand pe sensul opus de mers. Autoturismul s-a rasturnat", a transmis IPJ Cluj.