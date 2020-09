Cluj: Un alt focar de COVID-19 la un camin de varstnici. Pe numele proprietarului a fost intocmit dosar penal

"Avem un nou focar activ la un centru de varstnici din Gilau, detinut de acelasi proprietar ca si cel din Dezmir. Sunt 45 de pozitivi, dintre care 37 rezidenti (cu varste intre 65-91 ani) si 8 angajati. Acestia vor fi transportati la spitalele COVID pentru evaluarea medicala si stabilirea parcursului terapeutic. In cauza a fost deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor", se arata intr-o informare a prefectului Mircea Abrudean.Un focar de COVID-19 a fost inregistrat, miercuri, la un centru de varstnici din localitatea clujeana Dezmir, pana in prezent 48 de persoane fiind depistate pozitiv."Avem un focar la un centru de varstnici - Casa 'Hermina' din Dezmir, comuna Apahida - unde din 54 de testati, 48 sunt pozitivi (rezidenti cu varstele intre 68-92 ani si personal angajat). In cursul zilei de azi se va organiza evaluarea tuturor pozitivilor din punct de vedere clinic, paraclinic si imagistic in vederea stabilirii conduitei terapeutice adecvate fiecarui pacient'', a precizat, miercuri, Mircea Abrudean.