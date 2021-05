Antena 1, amendata de CNA cu 10.000 de lei pentru discriminarea unei persoane de origine araba la emisiunea ''Acces direct''

Propunerea, care a intrunit sase voturi pentru, a fost facuta de Dorina Rusu, membru CNA, potrivit careia postul a incalcat articolele 64, alin. 1, a si b si 47, alin. 4 din Codul de reglementare in audiovizual, prin referirea la un viceprimar din Arad cu apelativul "arab", in editia din 19 februarie a emisiunii "Acces direct", prezentata de Mirela Vaida.O propunere de somatie, pentru incalcarea articolului 47, alin. 4, a presedintelui CNA, Monica Gubernat, nu a intrunit votul membrilor Consiliului."Am votat amenda de 10.000 pentru ca este un caz de discriminare, de denigrare si pentru ca s-a insistat, adica s-a voit sa se faca asta. Din burtiera in care Tatiana era batuta in primarie de viceprimarul 'arab', (...) s-a subliniat de doua sau de trei ori viceprimarul 'arab' si nu este nicidecum asa cum ne-a expus doamna Ionescu (Norina Ionescu, reprezentantul Antena Grup la CNA n.r.) in punctul de vedere, ca asistam la cum sunt tratati cetatenii intr-o primarie, intr-o institutie. Da, nu suntem de acord cu un comportament violent, dar, in acelasi timp, nu suntem de acord sa legam o astfel de chestiune de etnia cuiva", a declarat Cristina Pocora, membru CNA.Potrivit acesteia, "acel om, care sta in Romania de 30 de ani (...), care s-a simtit atacat pe aceasta chestiune de etnie, este discriminat".Rasvan Popescu, fost presedinte al CNA, a aratat ca a votat pentru acordarea amenzii deoarece "bine ar fi sa nu perseveram intr-o asemenea directie"."Si eu am votat amenda propusa de Dorina, pentru ca, intr-adevar, sunt lucruri pe care daca le lasi, pot sa prolifereze. E destul de usor sa impingi lumea - mai ales ca e o lume din mediul rural - sa se intoarca impotriva unor oameni de alta etnie. Acestia vor fi din ce in ce mai multi in Romania si bine ar fi sa nu perseveram intr-o asemenea directie, mai ales ca nu in calitate de arab a impins-o respectivul viceprimar, ci in calitate de viceprimar. Sigur ca nu asta trebuia sa faca, dar nu are nicio legatura cu faptul ca era de etnie arab si, in ultima instanta , el era un om ales de romani acolo. Nu cred ca votul romanilor poate fi contestat", a spus Popescu.Un alt membru alt Consiliului, Nicolae Balasa, a mentionat ca nu a votat sanctiunea acordata Antenei 1 din cauza faptului ca "din atitudinea, din gestica, din felul in care s-a comportat doamna respectiva nu rezulta o intentionalitate de discriminare"."Ea a facut niste afirmatii intr-un context anume, fara sa premediteze ceea ce a spus. A facut afirmatia care poate fi taxata ca discriminare, insa din manifestarea ei lipseste intentionalitatea", a spus Balasa.Presedintele CNA, Monica Gubernat, a declarat ca s-ar bucura ca institutia pe care o reprezinta sa aiba "o noua strategie si sa functioneze intr-o alta paradigma in ceea ce priveste discriminarea", amintind "logica anilor trecuti a CNA, in care pentru discriminari grave si crase la adresa minoritatii maghiare" nu a fost acordata nici macar somatie. "Daca se schimba paradigma, ar fi minunat", a conchis Monica Gubernat.Art. 64 - (1) din Codul de reglementare in audiovizual prevede ca "in virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie sa respecte urmatoarele principii: a) asigurarea unei distinctii clare intre fapte si opinii; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment sa fie corecta, verificata si prezentata in mod impartial si cu buna-credinta".In virtutea Art 47 alin (4), "sunt interzise in programele audiovizuale afirmatii defaimatoare generalizatoare la adresa unei persoane pe baza apartenentei acesteia la un grup/o comunitate definit (a) de gen, varsta, rasa, etnie, nationalitate, cetatenie, credinte religioase, orientare sexuala, nivel de educatie, categorie sociala, afectiuni medicale sau caracteristici fizice".