Cum a ajuns autostrada Lugoj-Deva "in faliment". "Vom ajunge sa dam inapoi toti banii europeni atrasi pentru intreg proiectul"

Licitatia a fost lansata initial in iulie 2019, dar tinuta pe pauza mai bine de un an din cauza documentatiei tehnice necorespunzatoare.Asociatia Pro Infrastructura trage un semnal de alarma in privinta finalizarii autostrazii Lugoj-Deva, care ar putea sa nu se mai intample intr-un viitor apropiat."Totul a plecat de la semnarea in 2013 a unui contract ce prevedea o sapatura imensa in dealurile de la Holdea, desi acordul de mediu solicita construirea unor tuneluri pentru masini care sa lase mediul natural intact. Urmatoarea caramida a fost pusa de Stefan Ionita in 2017-2018, cand a reziliat contractul in mod abuziv, tribunalul international confirmand in acest an ca statul roman trebuie sa plateasca constructorului daune financiare de peste 230 de milioane de lei. (...)O alta veste proasta este ca este tehnic imposibila finalizarea autostrazii pana in 2023, astfel incat Comisia Europeana sa considere acest coridor european de transport functional", scrie Pro Infrastructura pe Facebook