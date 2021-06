CNAIR sustine ca infiltratiile de la Podul suspendat peste Dunare nu pun in pericol finalizarea proiectului

Din acest motiv, CNAIR a solicitat o expertiza tehnica (finalizata in data de 25 mai 2021) si o interventie de urgenta in vederea remedierii acestor efecte, precum si o monitorizare stricta si permanenta a lucrarilor efectuate la blocurile de ancoraj pe intreaga perioada de executie.Potrivit sursei citate, in ultima perioada, au fost constatate unele neconformitati la blocurile de ancoraj, respectiv infiltratii de apa la rosturile orizontale si verticale de betonare a peretilor perimetrali, precum si acumulari de apa in incinta blocurilor de ancoraj. In scopul executarii in bune conditii de calitate a lucrarilor de interventie, expertiza tehnica recomanda suplimentar si adoptarea urmatoarelor masuri: lucrarile de interventie se vor realiza pe baza unui proiect tehnic fazat pe detalii de executie; pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor de structura, beneficiarul va asigura supravegherea lucrarilor conform prevederilor legale; beneficiarul va dispune luarea masurilor ce se impun pentru respectarea normelor de protectie a muncii specifice lucrarilor efectuate."Pentru buna exploatare a podului si corecta monitorizare a acestuia sunt initiate unele actiuni pentru formarea unui grup de specialisti care vor administra acest obiectiv de investitii. Mai subliniem ca, in vederea evitarii aparitiei unor consecinte asupra capacitatii structurale a blocurilor de ancoraj, antreprenorul a inceput lucrarile de etansare a rosturilor. Aceste lucrari se realizeaza in baza unei proceduri tehnice de executie aprobate de inginer", se spune in comunicat.Structura podului nu va fi modificata si realizarea in continuare a acestui obiectiv se face conform cerintelor tehnice din documentatia de atribuire a contractului, da asigurari CNAIR."Constructia podului este monitorizata si in ipoteza in care, dupa finalizarea acestei etape de supraveghere, se constata aparitia altor degradari sau infiltratii, antreprenorul va fi notificat in vederea extinderii perioadei de garantie a lucrarilor aferente acestui obiectiv de investitii", se mai spune in documentul citat.Zilele trecute a aparut informatia ca la constructia peste Dunare de la Braila se pare ca intampina deja primele probleme serioase. La nivelul pilonilor podului au fost identificate infiltratii care pot pune in real pericol intregul ansamblu.Compania Nationala de Administrare a Infracturii (CNAIR) sustine ca "aparitia infiltratiilor la blocurile de ancoraj este o situatie neprevazuta" si ca a cerut o expertiza tehnica si o "interventie de urgenta" in vederea remedierii, plus monitorizarea "stricta si permanenta" a lucrarilor.