VIDEO CNAIR lanseaza licitatia pentru ecologizarea gropii de gunoi prin care trece Autostrada A10 Sebes-Turda. Valoarea estimata este de peste 143 milioane de lei

O bretea din zona nodului rutier al Autostrazii A10 Sebes-Turda trece prin mijlocul unei gropi de gunoi. Deseurile ramase din fosta groapa de gunoi, din perioada comunista, nu au mai fost ecologizate si acoperite de CNAIR. Au fost indepartate doar de pe traseul bretelei autostrazii, iar de-o parte si de alta a noului drum au ramas mormanele de gunoaie vechi.Povestea acestei gropi de gunoi "fantoma" este mai veche, ea fiind pentru o perioda o piedica in calea construirii acestui lot de autostrada , scrie albaiuliainfo.ro. Contractul CNAIR are ca obiect "Tratarea si eliminarea deseurilor constituite din solul contaminat cu hexaclorciclohexan (HCH) si mercur (Hg) rezultat din eliberarea amplasamentului Autostrazii Brasov - Cluj - Bors, sectiunea 2B, km 10+500 si depozitat in depozitul temporar de deseuri periculoase de la Fata Dealului, com. Moldovenesti, jud. Cluj".Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 12 februarie 2021, ora 15.00, anunta un comunicat al companiei.Valoarea estimata este cuprinsa in intervalul 143.078.124,00 - 157.385.936,40 lei fara TVA."Durata de executie a contractului va fi maxim 18 luni, din care maxim 1 luna pentru activitatea de proiectare si maxim 17 luni pentru perioada de executie a lucrarilor.Durata contractului de maxim18 luni poate sa scada in functie de durata ofertata de operatorii economici participanti. Obiectul acestui contract consta in tratarea si eliminarea cantitatii de 65.774,85 t deseuri periculoase," precizeaza sursa citata.Autoritatile precizeaza ca lipsa finantarii, modificarilor legislative din domeniul mediului, precum si lipsa accesului in cadrul depozitului au fost principalele cauze care au dus la imposibilitatea demararii procedurii de achizitie publica pentru contractarea lucrarilor de decontaminare."In februarie 2020, conducerea CNAIR a decis constituirea unui nou grup de lucru pentru intocmirea Caietului de sarcini, in vederea demararii unei noi licitatii. Aceasta pentru ca era nevoie de o documentatie de atribuire completa care sa asigure finalizarea proiectului," mai arata CNAIR.In acest sens, avand in vedere importanta si necesitatea acestei proceduri si consecintele implementarii asupra mediului, CNAIR invita toti operatorii economici care indeplinesc cerintele de participare sa depuna oferte pana la termenul limita stabilit.