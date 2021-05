Lupta mare pentru contractul de 1,3 miliarde de lei privind construirea lotului 2 al Autostrazii Lugoj - Deva

Potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, remis luni, ofertantii sunt: Aktor SA (Grecia), Asocierea SC Alsam Alarko Sanaya Tesaslera Ve Ticaret - Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret (Turcia), Asocierea FCC Construccion SA - Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve taahhut AS (Spania - Turcia), Asocierea Impresa Pizzarotti & CSpA - Pizzarotti SA - Retter Project Management SRL (Italia - Romania), Asocierea Terna SA - Intracom - Constructions Societe Anonyme Technical and Steel Constructions (Intrakat) (Grecia), Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Turcia), Asocierea Mapa Insaat ve Ticaret AS - Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret AS (Turcia), Asocierea Rizzani de Eccher SPA - Ozgun Insaat Taahhut Sanayi ve Ticaret Limited STI - Cipa SPA (Italia - Turcia) si Strabag SRL (Romania)."Comisia de Evaluare va analiza candidaturile in conformitate cu prevederile Documentatiei de atribuire si cu legislatia in vigoare in domeniul achizitiilor publice. Prezenta procedura este de tipul "licitatie restransa", iar din cei 9 Candidati Autoritatea Contractanta va selecta un numar de minimum 5 - maximum 6 candidati care vor depune oferte Tehnice si Financiare in etapa a II-a a procedurii de achizitie publica", precizeaza CNAIR.Contractul are o valoare estimata de 1,363 miliarde de lei fara TVA si va fi finantat din fonduri europene nerambursabile.Traseul are o lungime de 9,13 km, din care 2,13 km de tunel. Tunelurile vor fi formate din doua galerii unidirectionale prevazute pe fiecare cale de circulatie cu platforma de 11,25 m. Potrivit CNAIR, conform conditiilor din Acordului de mediu a fost prevazuta realizarea a doua tuneluri in cadrul Sectiunii E2 in contexul evitarii problemelor de stabilitate si a impactului negativ cu implicatii majore asupra mediului.Termenul de finalizare prevazut este 10 luni proiectare si 28 de luni executie conform factorilor de evaluare din Documentatia de Atribuire.